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В сенате США напомнили о необходимости противостояния с Россией и Китаем
Американский сенатор напомнил о необходимости противостояния с Россией и Китаем
В сенате США напомнили о необходимости противостояния с Россией и Китаем
Вашингтону следует сосредоточиться на борьбе с угрозами со стороны Москвы и Пекина, уверен американский сенатор от Демократической партии Кристиан Мерфи... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:56
2021-09-26T16:09
политика
в мире
сша
россия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.Вашингтону следует сосредоточиться на борьбе с угрозами со стороны Москвы и Пекина, уверен американский сенатор от Демократической партии Кристиан Мерфи. Заявление опубликовано на его сайте.По словам политика, после войны в Афганистане в США высвободилось "много денежных, людских и интеллектуальных ресурсов ". Он призвал направить их на те сферы противостояния, которые могут быть выигрышными для Белого дома, — Китай и Россию.В борьбе с российской и китайской "угрозой" особенно важно инвестировать в развитие дипломатических средств, а не военных, как это происходит сейчас, подчеркнул Мерфи. Ранее президент США Джо Байден, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о завершении эпохи бесконечных войн для США. Он подчеркнул, что использование военной силы должно стать не первым, а последним инструментом "и не должно быть ответом на любую проблему в мире". По его словам, Вашингтон не стремится к новой холодной войне и разделению мира на блоки и готов сотрудничать с любой страной для решения существующих проблем.
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политика, в мире, сша, россия
11:56 26.09.2021 (обновлено: 16:09 26.09.2021)
 
В сенате США напомнили о необходимости противостояния с Россией и Китаем

Сенатор-демократ Мерфи назвал Китай и Россию выигрышными для США сферами противостояния

© AP Photo / Alex BrandonЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.Вашингтону следует сосредоточиться на борьбе с угрозами со стороны Москвы и Пекина, уверен американский сенатор от Демократической партии Кристиан Мерфи. Заявление опубликовано на его сайте.
По словам политика, после войны в Афганистане в США высвободилось "много денежных, людских и интеллектуальных ресурсов ". Он призвал направить их на те сферы противостояния, которые могут быть выигрышными для Белого дома, — Китай и Россию.
В борьбе с российской и китайской "угрозой" особенно важно инвестировать в развитие дипломатических средств, а не военных, как это происходит сейчас, подчеркнул Мерфи.

"Когда в американских военных продовольственных магазинах работает больше людей, чем в Госдепе, когда Минобороны оказывается единственной структурой, имеющей достаточно ресурсов для оперативного развертывания в зоне конфликта, тогда мы получаем то, на что сами напросились, — асимметричное военное столкновение с такими странами, как Китай и Россия, в котором мы проигрываем", — подытожил член сената.

Ранее президент США Джо Байден, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о завершении эпохи бесконечных войн для США. Он подчеркнул, что использование военной силы должно стать не первым, а последним инструментом "и не должно быть ответом на любую проблему в мире". По его словам, Вашингтон не стремится к новой холодной войне и разделению мира на блоки и готов сотрудничать с любой страной для решения существующих проблем.
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