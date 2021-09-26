11:56 26.09.2021 (обновлено: 16:09 26.09.2021)
В сенате США напомнили о необходимости противостояния с Россией и Китаем
Сенатор-демократ Мерфи назвал Китай и Россию выигрышными для США сферами противостояния
© AP Photo / Alex BrandonЗдание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.Вашингтону следует сосредоточиться на борьбе с угрозами со стороны Москвы и Пекина, уверен американский сенатор от Демократической партии Кристиан Мерфи. Заявление опубликовано на его сайте.
По словам политика, после войны в Афганистане в США высвободилось "много денежных, людских и интеллектуальных ресурсов ". Он призвал направить их на те сферы противостояния, которые могут быть выигрышными для Белого дома, — Китай и Россию.
В борьбе с российской и китайской "угрозой" особенно важно инвестировать в развитие дипломатических средств, а не военных, как это происходит сейчас, подчеркнул Мерфи.
"Когда в американских военных продовольственных магазинах работает больше людей, чем в Госдепе, когда Минобороны оказывается единственной структурой, имеющей достаточно ресурсов для оперативного развертывания в зоне конфликта, тогда мы получаем то, на что сами напросились, — асимметричное военное столкновение с такими странами, как Китай и Россия, в котором мы проигрываем", — подытожил член сената.
Ранее президент США Джо Байден, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о завершении эпохи бесконечных войн для США. Он подчеркнул, что использование военной силы должно стать не первым, а последним инструментом "и не должно быть ответом на любую проблему в мире". По его словам, Вашингтон не стремится к новой холодной войне и разделению мира на блоки и готов сотрудничать с любой страной для решения существующих проблем.
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