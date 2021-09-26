https://ria.ru/20210926/protivostoyanie-1751863118.html

В сенате США напомнили о необходимости противостояния с Россией и Китаем

Американский сенатор напомнил о необходимости противостояния с Россией и Китаем

В сенате США напомнили о необходимости противостояния с Россией и Китаем

Вашингтону следует сосредоточиться на борьбе с угрозами со стороны Москвы и Пекина, уверен американский сенатор от Демократической партии Кристиан Мерфи... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T11:56

2021-09-26T11:56

2021-09-26T16:09

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.Вашингтону следует сосредоточиться на борьбе с угрозами со стороны Москвы и Пекина, уверен американский сенатор от Демократической партии Кристиан Мерфи. Заявление опубликовано на его сайте.По словам политика, после войны в Афганистане в США высвободилось "много денежных, людских и интеллектуальных ресурсов ". Он призвал направить их на те сферы противостояния, которые могут быть выигрышными для Белого дома, — Китай и Россию.В борьбе с российской и китайской "угрозой" особенно важно инвестировать в развитие дипломатических средств, а не военных, как это происходит сейчас, подчеркнул Мерфи. Ранее президент США Джо Байден, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о завершении эпохи бесконечных войн для США. Он подчеркнул, что использование военной силы должно стать не первым, а последним инструментом "и не должно быть ответом на любую проблему в мире". По его словам, Вашингтон не стремится к новой холодной войне и разделению мира на блоки и готов сотрудничать с любой страной для решения существующих проблем.

https://ria.ru/20210925/lavrov-1751824670.html

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политика, в мире, сша, россия