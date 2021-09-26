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Немецкий политик заявил, что формирование правительства ФРГ будет сложным
Немецкий политик заявил, что формирование правительства ФРГ будет сложным - РИА Новости, 26.09.2021
Немецкий политик заявил, что формирование правительства ФРГ будет сложным
Формирование нового правительства ФРГ будет крайне сложным, заявил РИА Новости немецкий политик Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии"), комментируя... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T20:46
2021-09-26T20:46
в мире
союз 90/зеленые
германия
ангела меркель
ard
хдс/хсс
вальдемар гердт
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Формирование нового правительства ФРГ будет крайне сложным, заявил РИА Новости немецкий политик Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии"), комментируя предварительные итоги выборов в бундестаг Германии."Формирование правительства будет крайне осложнено. Прагматики, которые могли бы провести Германию через эти сложные времена, фактически отстранены. К власти придут "зеленые" идеологи и те, кто им потакает. Это не принесет ничего хорошего ни нашей экономике, ни нашей политике, ни всему миру", - заявил он.Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, голоса распределились предварительно следующим образом: ХДС получил 20%, ХСС 5% (итого ХДС/ХСС 25%), Социал-демократическая партия Германии - 25%, "Союз 90/Зеленые" 15%, "Альтернатива для Германии" - 11%, СвДП - 11%, "Левые" - 5%. По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет."Никаких сюрпризов не произошло. Партия "Альтернатива для Германии", если брать во внимание протестный потенциал против правящей коалиции, должна была получить 25-35%. Но СМИ, идейная обработка людей дают о себе знать. Не исключаю и прямых манипуляций. Проанализируем после выборов количество голосов, отданных по почте и при непосредственном голосовании", - добавил Гердт.
https://ria.ru/20210926/germaniya-1751869678.html
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в мире, союз 90/зеленые , германия, ангела меркель, ard, хдс/хсс, вальдемар гердт
20:46 26.09.2021
 
Немецкий политик заявил, что формирование правительства ФРГ будет сложным

Немецкий политик Гердт: формирование нового правительства ФРГ будет крайне сложным

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017
Избиратель голосует на участке в Берлине во время парламентских выборов. 24 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Формирование нового правительства ФРГ будет крайне сложным, заявил РИА Новости немецкий политик Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии"), комментируя предварительные итоги выборов в бундестаг Германии.
"Формирование правительства будет крайне осложнено. Прагматики, которые могли бы провести Германию через эти сложные времена, фактически отстранены. К власти придут "зеленые" идеологи и те, кто им потакает. Это не принесет ничего хорошего ни нашей экономике, ни нашей политике, ни всему миру", - заявил он.
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Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, голоса распределились предварительно следующим образом: ХДС получил 20%, ХСС 5% (итого ХДС/ХСС 25%), Социал-демократическая партия Германии - 25%, "Союз 90/Зеленые" 15%, "Альтернатива для Германии" - 11%, СвДП - 11%, "Левые" - 5%. По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.
"Никаких сюрпризов не произошло. Партия "Альтернатива для Германии", если брать во внимание протестный потенциал против правящей коалиции, должна была получить 25-35%. Но СМИ, идейная обработка людей дают о себе знать. Не исключаю и прямых манипуляций. Проанализируем после выборов количество голосов, отданных по почте и при непосредственном голосовании", - добавил Гердт.
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В миреСоюз 90/ЗеленыеГерманияАнгела МеркельARDХДС/ХССВальдемар Гердт
 
 
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