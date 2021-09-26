https://ria.ru/20210926/pozvonochnik-1751898470.html

В Турции сломали позвоночник украинцу, воевавшему в Донбассе

В Турции сломали позвоночник украинскому военному

В Турции сломали позвоночник украинцу, воевавшему в Донбассе

Воевавшему в Донбассе украинскому военному сломали позвоночник. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-26T18:48

2021-09-26T18:48

2021-09-27T02:47

в мире

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верховная рада украины

служба безопасности украины

донбасс

илья кива

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Воевавшему в Донбассе украинскому военному сломали позвоночник. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.По словам парламентария, бывшего участника военных действий против республик Донбасса жестоко избили и сломали ему позвоночник. Он уточнил, что сейчас жизни Маймана ничего не угрожает."Но ходить он будет не скоро", — считает депутат.В январе 2020 года у Кивы возник конфликт с Майманом. Мужчины подрались в киевском ресторане "Мокко". По словам депутата, военный провоцировал его, вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова.В мае 2021 года Майман опубликовал в своем инстаграме ролик, в котором заявил, что покинул Украину из-за давления СБУ. По словам мужчины, правоохранительные органы страны шантажируют его дракой с депутатом и требуют дать показания против мэра Киева Виталия Кличко.

https://ria.ru/20210617/ukraina-1737377913.html

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донбасс

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в мире, турция, верховная рада украины, служба безопасности украины, донбасс, илья кива