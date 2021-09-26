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В Турции сломали позвоночник украинцу, воевавшему в Донбассе
В Турции сломали позвоночник украинскому военному
В Турции сломали позвоночник украинцу, воевавшему в Донбассе
Воевавшему в Донбассе украинскому военному сломали позвоночник. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-26T18:48
2021-09-27T02:47
в мире
турция
верховная рада украины
служба безопасности украины
донбасс
илья кива
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Воевавшему в Донбассе украинскому военному сломали позвоночник. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.По словам парламентария, бывшего участника военных действий против республик Донбасса жестоко избили и сломали ему позвоночник. Он уточнил, что сейчас жизни Маймана ничего не угрожает."Но ходить он будет не скоро", — считает депутат.В январе 2020 года у Кивы возник конфликт с Майманом. Мужчины подрались в киевском ресторане "Мокко". По словам депутата, военный провоцировал его, вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова.В мае 2021 года Майман опубликовал в своем инстаграме ролик, в котором заявил, что покинул Украину из-за давления СБУ. По словам мужчины, правоохранительные органы страны шантажируют его дракой с депутатом и требуют дать показания против мэра Киева Виталия Кличко.
https://ria.ru/20210617/ukraina-1737377913.html
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в мире, турция, верховная рада украины, служба безопасности украины, донбасс, илья кива
18:48 26.09.2021 (обновлено: 02:47 27.09.2021)
 
В Турции сломали позвоночник украинцу, воевавшему в Донбассе

Депутат Рады Кива: в Турции сломали позвоночник воевавшему в Донбассе украинцу

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Воевавшему в Донбассе украинскому военному сломали позвоночник. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

"Миша Майман, прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице", — написал он в своем телеграме.

По словам парламентария, бывшего участника военных действий против республик Донбасса жестоко избили и сломали ему позвоночник. Он уточнил, что сейчас жизни Маймана ничего не угрожает.
"Но ходить он будет не скоро", — считает депутат.
В январе 2020 года у Кивы возник конфликт с Майманом. Мужчины подрались в киевском ресторане "Мокко". По словам депутата, военный провоцировал его, вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова.
В мае 2021 года Майман опубликовал в своем инстаграме ролик, в котором заявил, что покинул Украину из-за давления СБУ. По словам мужчины, правоохранительные органы страны шантажируют его дракой с депутатом и требуют дать показания против мэра Киева Виталия Кличко.
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В миреТурцияВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныДонбассИлья Кива
 
 
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