18:48 26.09.2021 (обновлено: 02:47 27.09.2021)
В Турции сломали позвоночник украинцу, воевавшему в Донбассе
Депутат Рады Кива: в Турции сломали позвоночник воевавшему в Донбассе украинцу
© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
© AP Photo / Emrah Gurel
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Воевавшему в Донбассе украинскому военному сломали позвоночник. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
"Миша Майман, прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице", — написал он в своем телеграме.
По словам парламентария, бывшего участника военных действий против республик Донбасса жестоко избили и сломали ему позвоночник. Он уточнил, что сейчас жизни Маймана ничего не угрожает.
"Но ходить он будет не скоро", — считает депутат.
В январе 2020 года у Кивы возник конфликт с Майманом. Мужчины подрались в киевском ресторане "Мокко". По словам депутата, военный провоцировал его, вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова.
В мае 2021 года Майман опубликовал в своем инстаграме ролик, в котором заявил, что покинул Украину из-за давления СБУ. По словам мужчины, правоохранительные органы страны шантажируют его дракой с депутатом и требуют дать показания против мэра Киева Виталия Кличко.
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