https://ria.ru/20210926/povestka-1751917560.html

Депутат Госдумы прокомментировала антироссийскую повестку "Зеленых" в ФРГ

Депутат Госдумы прокомментировала антироссийскую повестку "Зеленых" в ФРГ - РИА Новости, 26.09.2021

Депутат Госдумы прокомментировала антироссийскую повестку "Зеленых" в ФРГ

Наиболее вероятные варианты коалиции по итогам выборов в Германии включают в себя партию "Зеленые", которая может привнести проблемный фон в... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T23:50

2021-09-26T23:50

2021-09-26T23:50

в мире

союз 90/зеленые

германия

елена панина

госдума рф

выборы в парламент германии

ard

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Наиболее вероятные варианты коалиции по итогам выборов в Германии включают в себя партию "Зеленые", которая может привнести проблемный фон в российско-германские отношения, однако первые exit poll свидетельствуют, что реальное место "Зеленых" - во второй лиге немецкой политики, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, голоса распределились предварительно следующим образом: Христианско-демократический союз получил 20%, Христианско-социальный союз 5% (итого ХДС/ХСС 25%), Социал-демократическая партия Германии - 25%, "Союз 90/Зеленые" - 15%, "Альтернатива для Германии" - 11%, СвДП - 11%, "Левые" - 5%."Попытки СМИ и лидеров мнений объявить партию "Зеленых" сначала фаворитом избирательной гонки, а затем - по крайней мере, политической силой, равной по своему значению двум крупнейшим партиям Германии, потерпели фиаско. По данным некоторых опросов, "Зеленые" не смогли занять даже третье место. Результаты выборов показывают, что реальное место "Зеленых" - во второй лиге немецкой политики, рядом с таким партиями, как СвДП или АДГ", - сказала Панина.По ее словам, "очевидно, что глобалистские круги и дальше будут продавливать "Зеленых" с их антироссийской повесткой на властные позиции"."Несмотря на то, что на выборах побеждают социал-демократы, пока что неизвестно, они или ХДС возглавят новую коалицию", - сказала Панина, напомнив, что ХДС и СДПГ говорили о нежелании "блокироваться друг с другом".Она отметила, что вероятные варианты будущей коалиции - "Светофор" (СДПГ, СвДП и "Зеленые") и "Ямайка" (ХДС/ХСС, "Союз 90/Зеленые" и СвДП) - включают "Зеленых", "которые, как минимум, способны привнести проблемный фон в российско-германские отношения".

https://ria.ru/20210926/vybory-1751909868.html

https://ria.ru/20210926/nemtsy-1751916755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, союз 90/зеленые , германия, елена панина, госдума рф, выборы в парламент германии, ard