Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210926/povestka-1751917560.html
Депутат Госдумы прокомментировала антироссийскую повестку "Зеленых" в ФРГ
Депутат Госдумы прокомментировала антироссийскую повестку "Зеленых" в ФРГ - РИА Новости, 26.09.2021
Депутат Госдумы прокомментировала антироссийскую повестку "Зеленых" в ФРГ
Наиболее вероятные варианты коалиции по итогам выборов в Германии включают в себя партию "Зеленые", которая может привнести проблемный фон в... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T23:50
2021-09-26T23:50
в мире
союз 90/зеленые
германия
елена панина
госдума рф
выборы в парламент германии
ard
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_87106f3eab6ba2d304f83db2089ae0b6.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Наиболее вероятные варианты коалиции по итогам выборов в Германии включают в себя партию "Зеленые", которая может привнести проблемный фон в российско-германские отношения, однако первые exit poll свидетельствуют, что реальное место "Зеленых" - во второй лиге немецкой политики, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, голоса распределились предварительно следующим образом: Христианско-демократический союз получил 20%, Христианско-социальный союз 5% (итого ХДС/ХСС 25%), Социал-демократическая партия Германии - 25%, "Союз 90/Зеленые" - 15%, "Альтернатива для Германии" - 11%, СвДП - 11%, "Левые" - 5%."Попытки СМИ и лидеров мнений объявить партию "Зеленых" сначала фаворитом избирательной гонки, а затем - по крайней мере, политической силой, равной по своему значению двум крупнейшим партиям Германии, потерпели фиаско. По данным некоторых опросов, "Зеленые" не смогли занять даже третье место. Результаты выборов показывают, что реальное место "Зеленых" - во второй лиге немецкой политики, рядом с таким партиями, как СвДП или АДГ", - сказала Панина.По ее словам, "очевидно, что глобалистские круги и дальше будут продавливать "Зеленых" с их антироссийской повесткой на властные позиции"."Несмотря на то, что на выборах побеждают социал-демократы, пока что неизвестно, они или ХДС возглавят новую коалицию", - сказала Панина, напомнив, что ХДС и СДПГ говорили о нежелании "блокироваться друг с другом".Она отметила, что вероятные варианты будущей коалиции - "Светофор" (СДПГ, СвДП и "Зеленые") и "Ямайка" (ХДС/ХСС, "Союз 90/Зеленые" и СвДП) - включают "Зеленых", "которые, как минимум, способны привнести проблемный фон в российско-германские отношения".
https://ria.ru/20210926/vybory-1751909868.html
https://ria.ru/20210926/nemtsy-1751916755.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_148:0:2724:1932_1920x0_80_0_0_0da3dce2cc9bf6bd934a0762db138f1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, союз 90/зеленые , германия, елена панина, госдума рф, выборы в парламент германии, ard
23:50 26.09.2021
 
Депутат Госдумы прокомментировала антироссийскую повестку "Зеленых" в ФРГ

Депутат Панина: реальное место "Зеленых" - во второй лиге из-за их антироссийской повестки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Наиболее вероятные варианты коалиции по итогам выборов в Германии включают в себя партию "Зеленые", которая может привнести проблемный фон в российско-германские отношения, однако первые exit poll свидетельствуют, что реальное место "Зеленых" - во второй лиге немецкой политики, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье. По данным exit poll телеканала ARD, голоса распределились предварительно следующим образом: Христианско-демократический союз получил 20%, Христианско-социальный союз 5% (итого ХДС/ХСС 25%), Социал-демократическая партия Германии - 25%, "Союз 90/Зеленые" - 15%, "Альтернатива для Германии" - 11%, СвДП - 11%, "Левые" - 5%.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 21:20
Социал-демократы выигрывают выборы в бундестаг ФРГ, прогнозирует ZDF
"Попытки СМИ и лидеров мнений объявить партию "Зеленых" сначала фаворитом избирательной гонки, а затем - по крайней мере, политической силой, равной по своему значению двум крупнейшим партиям Германии, потерпели фиаско. По данным некоторых опросов, "Зеленые" не смогли занять даже третье место. Результаты выборов показывают, что реальное место "Зеленых" - во второй лиге немецкой политики, рядом с таким партиями, как СвДП или АДГ", - сказала Панина.
По ее словам, "очевидно, что глобалистские круги и дальше будут продавливать "Зеленых" с их антироссийской повесткой на властные позиции".
"Несмотря на то, что на выборах побеждают социал-демократы, пока что неизвестно, они или ХДС возглавят новую коалицию", - сказала Панина, напомнив, что ХДС и СДПГ говорили о нежелании "блокироваться друг с другом".
Она отметила, что вероятные варианты будущей коалиции - "Светофор" (СДПГ, СвДП и "Зеленые") и "Ямайка" (ХДС/ХСС, "Союз 90/Зеленые" и СвДП) - включают "Зеленых", "которые, как минимум, способны привнести проблемный фон в российско-германские отношения".
Лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц после объявления результатов экзит-поллов на выборах в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 23:25
Немцы не хотят правительства ХДС/ХСС, заявил кандидат в канцлеры от СДПГ
 
В миреСоюз 90/ЗеленыеГерманияЕлена ПанинаГосдума РФВыборы в парламент ГерманииARD
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
04:55Вучич назвал условие, при котором Сербия отреагирует на обострение в Косово
04:44Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг
04:32Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг
04:23Ученые раскрыли тайну древнейших ювелирных украшений
04:19В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
04:09Названы самые тяжелые для возврата кредиты
04:02На Камчатке частный вертолет завалился при посадке на бок
04:00Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО
03:58Российские дипломаты призвали предоставить медпомощь Ярошенко
03:54В Приморье пропали три туристки
03:38Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири
03:27НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС
03:21Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России
03:18Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре
03:07Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
03:00Ученые рассказали, как тренировки влияют на гипертоников
03:00Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье
02:50Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
02:46Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов
Лента новостейМолния