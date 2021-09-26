https://ria.ru/20210926/posolstvo-1751868007.html

Welt рассказало о реакции России на статью о "специалисте по дезинформации"

Welt рассказало о реакции России на статью о "специалисте по дезинформации" - РИА Новости, 26.09.2021

Welt рассказало о реакции России на статью о "специалисте по дезинформации"

Российское посольство в Берлине опровергло информацию немецкого издания Welt о том, что Россия якобы направила в Германию "специалиста по дезинформации" в год... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T12:52

2021-09-26T12:52

2021-09-26T16:27

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welt

россия

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БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости. Российское посольство в Берлине опровергло информацию немецкого издания Welt о том, что Россия якобы направила в Германию "специалиста по дезинформации" в год выборов в бундестаг.Издание со ссылкой на собственное расследование сообщило, что в этом году, когда проходят выборы в бундестаг, Россия якобы направила на работу в посольство в Германии сотрудника секретных служб, который специализируется на "продвижении внешних интересов России и дезинформации". При этом в данном материале содержится и опровержение таких слухов со стороны российского диппредставительства."Посольство России в Берлине в ответ на запрос заявило, что этот человек был аккредитован в соответствии с правилами", — пишет газета. Как сообщается, в ответ на вопрос о "специализации" сотрудника российское посольство заявило, что это "псевдоинформация" и "дикая помесь домыслов и фантазий".В начале сентября представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила на брифинге в Берлине, что, по неким "надежным сведениям", ряд политиков в Германии получили рассылку фишинговых электронных писем, за чем якобы стоит именно российская сторона. Зассе уточнила, что подобные атаки "могут служить подготовкой к операциям по оказанию влияния, таким как, например, кампании по дезинформации в связи с выборами в бундестаг", которые состоятся 26 сентября. Представитель МИД ФРГ отказалась привести какие-либо детали или подробности указанных кибератак, указав, что российская сторона была проинформирована о ситуации, в том числе на заседании двухсторонней рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности, которое прошло в начале сентября в Берлине.Генпрокуратура ФРГ подтвердила РИА Новости 10 сентября, что начато расследование по кибератакам, за которыми стоит группировка Ghostwriter. По данным американской компании в сфере кибербезопасности FireEye, эта группировка связана с Россией. Однако в германской Генпрокуратуре отказались отвечать на вопросы о связи данного дела с Россией, сославшись на заявление МИД ФРГ.В пятницу в связи с расследованиями в Европе кибератак Евросоюз и его государства-члены призвали Россию придерживаться ответственного поведения в киберпространстве.Запад не раз обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), москва, мид германии, генпрокуратура фрг, welt, россия