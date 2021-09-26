12:52 26.09.2021 (обновлено: 16:27 26.09.2021)
Welt рассказало о реакции России на статью о "специалисте по дезинформации"
Посольство России опровергло слухи о направлении в Германию "специалиста по дезинформации"
Издание со ссылкой на собственное расследование сообщило, что в этом году, когда проходят выборы в бундестаг, Россия якобы направила на работу в посольство в Германии сотрудника секретных служб, который специализируется на "продвижении внешних интересов России и дезинформации". При этом в данном материале содержится и опровержение таких слухов со стороны российского диппредставительства.
"Посольство России в Берлине в ответ на запрос заявило, что этот человек был аккредитован в соответствии с правилами", — пишет газета. Как сообщается, в ответ на вопрос о "специализации" сотрудника российское посольство заявило, что это "псевдоинформация" и "дикая помесь домыслов и фантазий".
В начале сентября представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила на брифинге в Берлине, что, по неким "надежным сведениям", ряд политиков в Германии получили рассылку фишинговых электронных писем, за чем якобы стоит именно российская сторона. Зассе уточнила, что подобные атаки "могут служить подготовкой к операциям по оказанию влияния, таким как, например, кампании по дезинформации в связи с выборами в бундестаг", которые состоятся 26 сентября. Представитель МИД ФРГ отказалась привести какие-либо детали или подробности указанных кибератак, указав, что российская сторона была проинформирована о ситуации, в том числе на заседании двухсторонней рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности, которое прошло в начале сентября в Берлине.
Генпрокуратура ФРГ подтвердила РИА Новости 10 сентября, что начато расследование по кибератакам, за которыми стоит группировка Ghostwriter. По данным американской компании в сфере кибербезопасности FireEye, эта группировка связана с Россией. Однако в германской Генпрокуратуре отказались отвечать на вопросы о связи данного дела с Россией, сославшись на заявление МИД ФРГ.
Запад не раз обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.