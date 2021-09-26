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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210926/pokhischenie-1751902233.html
В Сирии боевики похитили 15 учителей
В Сирии боевики похитили 15 учителей - РИА Новости, 26.09.2021
В Сирии боевики похитили 15 учителей
Бойцы курдско-арабских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) похитили 15 учителей школы в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, передает... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T19:32
2021-09-26T19:32
война в сирии
в мире
сша
сирия
эль-хасаке
сирийские демократические силы
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бойцы курдско-арабских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) похитили 15 учителей школы в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на местные источники.По данным источников, боевики СДС совершили рейды в нескольких жилых районах города Камышлы и увезли в неизвестном направлении 15 школьных преподавателей под предлогом того, что те нарушили комендантский час, введенный в городе.Ранее в городе прошла акция протеста против закрытия государственных школ в провинции.Курдские вооруженные формирования при поддержке военных США контролируют на сегодняшний день большую часть провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В том числе под их контролем - большинство кварталов городов Эль-Хасаке и Камышлы.Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от Евфрата, и их военное крыло - Сирийские демократические силы. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
https://ria.ru/20210926/siriya-1751887060.html
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в мире, сша, сирия, эль-хасаке, сирийские демократические силы
19:32 26.09.2021
 
В Сирии боевики похитили 15 учителей

Боевики СДС похитили 15 школьных учителей в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии

© AP Photo / Syrian Democratic ForcesБойцы СДС в Сирии
Бойцы СДС в Сирии - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Syrian Democratic Forces
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бойцы курдско-арабских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) похитили 15 учителей школы в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на местные источники.
По данным источников, боевики СДС совершили рейды в нескольких жилых районах города Камышлы и увезли в неизвестном направлении 15 школьных преподавателей под предлогом того, что те нарушили комендантский час, введенный в городе.
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Курдские вооруженные формирования при поддержке военных США контролируют на сегодняшний день большую часть провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В том числе под их контролем - большинство кварталов городов Эль-Хасаке и Камышлы.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от Евфрата, и их военное крыло - Сирийские демократические силы. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
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