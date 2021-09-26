https://ria.ru/20210926/pogoda-1751843462.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 26.09.2021

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил до вечера воскресенья желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T07:24

2021-09-26T07:24

2021-09-26T07:25

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до вечера воскресенья желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 20.00 воскресенья.

https://ria.ru/20210925/leto-1751812765.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, гидрометцентр