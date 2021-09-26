https://ria.ru/20210926/pogoda-1751843462.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 26.09.2021
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил до вечера воскресенья желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T07:24
2021-09-26T07:24
2021-09-26T07:25
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до вечера воскресенья желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 20.00 воскресенья.
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москва, гидрометцентр
07:24 26.09.2021 (обновлено: 07:25 26.09.2021)
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра