https://ria.ru/20210926/oppozitsiya-1751905452.html

Макей заявил о скептическом отношении в ЕС к белорусской оппозиции

Макей заявил о скептическом отношении в ЕС к белорусской оппозиции - РИА Новости, 26.09.2021

Макей заявил о скептическом отношении в ЕС к белорусской оппозиции

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что во время своей поездки в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН услышал скептические оценки от... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T20:25

2021-09-26T20:25

2021-09-26T20:25

в мире

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белоруссия

евросоюз

генеральная ассамблея оон

александр лукашенко

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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что во время своей поездки в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН услышал скептические оценки от европейских коллег в адрес белорусской оппозиции, высказанные конфиденциально.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал."Мне довелось услышать и конфиденциальные оценки со стороны моих европейских коллег в адрес известной "мадам", которая находится в бегах за рубежом, и иных ее коллег, "детей революции"… "Мадам" и ее коллеги чувствуют себя очень нервозно с учетом того, что ничего, наверное, не получается из их обещаний. Я так понял, что многие достаточно скептически оценивают деятельность этих "детей революции", - сказал Макей в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.Вместе с тем, по его словам, "к сожалению, с учетом общественного мнения в своих странах (они – ред.) не могут открыто говорить об этом и поэтому вынуждены идти на какие-то шаги, которые якобы свидетельствуют о поддержке деятельности этих "детей революции".Касаясь темы отношений с другими странами, Макей заявил, что надо дружить с любым партнером, кто протягивает руку для приветствия. "Это наша позиция, и мы готовы дружить со всеми. Я убежден, что, как это показывают примеры других государств, с которыми мы сотрудничаем, через пару-тройку лет эти партнеры могут быть очень и очень перспективными", - сказал министр.При этом он отметил, что "некоторые коллеги, запросив встречу, через некоторое время от нее отказались". "Как это сделал польский коллега, хотя нам есть, о чем поговорить, и есть, что обсудить, и по итогам этого разговора могли бы быть выработаны конкретные направления сотрудничества. Но это тоже показатель того, как они хотят решать те проблемы, которые находятся в нашей повестке дня и которые должны решаться", - отметил Макей.В целом он рассказал, что во время визита представители белорусской делегации довели позицию о ситуации в стране, о перспективах развития конституционного процесса. "Довели позицию, что только лишь эволюционный путь развития может обеспечить успех в развитии государства и гражданского общества, приведет к подлинной демократии, о которой многие так пекутся. Практически все европейские коллеги были согласны с этим", - сказал министр.

https://ria.ru/20210925/belorussiya-1751828424.html

https://ria.ru/20210922/prigovor-1751274007.html

https://ria.ru/20210922/krizis-1751226266.html

литва

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белоруссия

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в мире, литва, сша, оон, белоруссия, евросоюз, генеральная ассамблея оон, александр лукашенко, владимир макей