https://ria.ru/20210926/obvinenie-1751894895.html

На Урале участкового полиции обвинили в изнасиловании ребенка

На Урале участкового полиции обвинили в изнасиловании ребенка - РИА Новости, 26.09.2021

На Урале участкового полиции обвинили в изнасиловании ребенка

Участковый полиции в городе Первоуральске Свердловской области обвиняется в ряде преступлений сексуального характера в отношении 12-летней девочки, сообщили... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T17:53

2021-09-26T17:53

2021-09-26T23:47

происшествия

свердловская область

первоуральск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Участковый полиции в городе Первоуральске Свердловской области обвиняется в ряде преступлений сексуального характера в отношении 12-летней девочки, сообщили журналистам в региональном управлении СК России."Возбуждено уголовное дело о совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Оба фигуранта, один из которых — участковый уполномоченный полиции, задержаны, им уже предъявлено обвинение, предусматривающее вплоть до 20 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.В СУ СК отметили, что в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Также в ходе расследования будет выясняться, каким образом участковый был принят на службу в МВД, добавили в ведомстве.Как пояснил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых, вечером 25 сентября к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска обратилась за помощью 12-летняя девочка, которая сообщила, что в отношении нее двумя неизвестными совершены противоправные действия насильственного характера."В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Один из них — помощник машиниста, 1980 года рождения, работающий на местном коммерческом предприятии. Второй — находившийся на выходном участковый уполномоченный, младший лейтенант, 1988 года рождения, поступил на службу в мае 2020 года", — уточнил Горелых.По его данным, задержанный машинист ранее был судим за угрозу убийством, кражу, убийство и разбой. Собранные по данному факту материалы представители МВД направили для принятия процессуального решения в региональное подразделение СКР.

https://ria.ru/20210805/sud-1744566871.html

https://ria.ru/20210611/arest-1736599541.html

свердловская область

первоуральск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, свердловская область, первоуральск, следственный комитет россии (ск рф), россия