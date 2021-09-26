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https://ria.ru/20210926/obvinenie-1751894895.html
На Урале участкового полиции обвинили в изнасиловании ребенка
На Урале участкового полиции обвинили в изнасиловании ребенка - РИА Новости, 26.09.2021
На Урале участкового полиции обвинили в изнасиловании ребенка
Участковый полиции в городе Первоуральске Свердловской области обвиняется в ряде преступлений сексуального характера в отношении 12-летней девочки, сообщили... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T17:53
2021-09-26T23:47
происшествия
свердловская область
первоуральск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Участковый полиции в городе Первоуральске Свердловской области обвиняется в ряде преступлений сексуального характера в отношении 12-летней девочки, сообщили журналистам в региональном управлении СК России."Возбуждено уголовное дело о совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Оба фигуранта, один из которых — участковый уполномоченный полиции, задержаны, им уже предъявлено обвинение, предусматривающее вплоть до 20 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.В СУ СК отметили, что в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Также в ходе расследования будет выясняться, каким образом участковый был принят на службу в МВД, добавили в ведомстве.Как пояснил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых, вечером 25 сентября к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска обратилась за помощью 12-летняя девочка, которая сообщила, что в отношении нее двумя неизвестными совершены противоправные действия насильственного характера."В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Один из них — помощник машиниста, 1980 года рождения, работающий на местном коммерческом предприятии. Второй — находившийся на выходном участковый уполномоченный, младший лейтенант, 1988 года рождения, поступил на службу в мае 2020 года", — уточнил Горелых.По его данным, задержанный машинист ранее был судим за угрозу убийством, кражу, убийство и разбой. Собранные по данному факту материалы представители МВД направили для принятия процессуального решения в региональное подразделение СКР.
https://ria.ru/20210805/sud-1744566871.html
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свердловская область
первоуральск
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происшествия, свердловская область, первоуральск, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:53 26.09.2021 (обновлено: 23:47 26.09.2021)
 
На Урале участкового полиции обвинили в изнасиловании ребенка

На Урале сотрудника полиции обвинили в сексуальном насилии над 12-летней девочкой

© РИА Новости / Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Павел Комаров
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Участковый полиции в городе Первоуральске Свердловской области обвиняется в ряде преступлений сексуального характера в отношении 12-летней девочки, сообщили журналистам в региональном управлении СК России.
"Возбуждено уголовное дело о совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Оба фигуранта, один из которых — участковый уполномоченный полиции, задержаны, им уже предъявлено обвинение, предусматривающее вплоть до 20 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
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В СУ СК отметили, что в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Также в ходе расследования будет выясняться, каким образом участковый был принят на службу в МВД, добавили в ведомстве.
Как пояснил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых, вечером 25 сентября к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска обратилась за помощью 12-летняя девочка, которая сообщила, что в отношении нее двумя неизвестными совершены противоправные действия насильственного характера.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Один из них — помощник машиниста, 1980 года рождения, работающий на местном коммерческом предприятии. Второй — находившийся на выходном участковый уполномоченный, младший лейтенант, 1988 года рождения, поступил на службу в мае 2020 года", — уточнил Горелых.
По его данным, задержанный машинист ранее был судим за угрозу убийством, кражу, убийство и разбой. Собранные по данному факту материалы представители МВД направили для принятия процессуального решения в региональное подразделение СКР.
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ПроисшествияСвердловская областьПервоуральскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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