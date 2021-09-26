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Наука
https://ria.ru/20210926/nadezhnost-1751673593.html
Раньше было лучше: почему современные смартфоны и ноутбуки часто ломаются
Раньше было лучше: почему современные смартфоны и ноутбуки часто ломаются - РИА Новости, 26.09.2021
Раньше было лучше: почему современные смартфоны и ноутбуки часто ломаются
Ситуация, когда еще вполне свежий или даже совсем новый гаджет ломается, не редкость. Похоже, что "вечная" электроника уходит в прошлое. Неспроста в Европе и... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T08:00
2021-09-26T08:06
наука
технологии
гаджеты
apple
apple ios
apple iphone
microsoft corporation
windows
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Кирилл Каримов. Ситуация, когда еще вполне свежий или даже совсем новый гаджет ломается, не редкость. Похоже, что "вечная" электроника уходит в прошлое. Неспроста в Европе и России заговорили о "праве на ремонт" — о том, что производитель обязан снабжать свои устройства запчастями в течение десяти лет после выпуска. О качестве и надежности современной электроники — в материале РИА Новости.Качества больше нет?В 2000 году Nokia выпустила мобильный телефон, которому суждено было стать легендой. Модель 3310 заслужила репутацию "неубиваемой", крайне надежной и не доставляющей пользователю хлопот. Многие дожившие до наших дней экземпляры полностью работоспособны, а некоторые даже сохранили оригинальные аккумуляторы.Через 17 лет перерожденная Nokia выводит на рынок мобильник с таким же индексом. Новый 3310 внешне напоминает "ту самую Нокию". В рекламе делали акцент не только на ностальгии, но и на высоком качестве. Однако что-то пошло не так — пользователи жаловались на выходящую из строя цифровую клавиатуру, сломанные порты зарядки и треснувший корпус.Другой хрестоматийный пример — ноутбуки компании Apple. Вторичный рынок до сих пор заполнен моделями MacBook начала десятых годов, которые благополучно лишились обновлений macOS, оригинального аккумулятора, а часто и пережили крайнюю неаккуратность при использовании. Но они продолжают работать.Однако со второй половины прошлого десятилетия у инженеров Купертино приоритеты изменились — практически каждое поколение MacBook страдало от тех или иных недоработок. О перетирающихся шлейфах монитора и залипающих из-за пыли клавишах-"бабочках" слышал любой фанат "яблочной" техники. Из последнего — внезапно треснувшее стекло экранов на новеньких MacBook с чипом M1."Устройства раньше выполняли гораздо меньше функций — тот же мобильный телефон 15 лет назад был заточен под строго определенные задачи. Расширение функционала сказывается на аккумуляторах, которые в итоге живут меньше. Каждый узел гаджета всегда рассчитывают на гарантированное время работы: например, GSM-модуль потом не превращается "в тыкву", но качество приема сигнала ухудшается. Сейчас общий цикл проектирования устройства гораздо меньше, чем несколько лет, — производителям проще воткнуть процессор мощнее, чем отлавливать баги и оптимизировать программное обеспечение", — рассуждает владелец сервиса по ремонту смартфонов MobileService365 Илья Антоненков.Отдельный разговор — недорогая электроника брендов, политкорректно именуемых "третьим эшелоном". Гаджеты, собираемые в подвале "дядюшки Ляо", часто попадают на российский рынок со звучными названиями и даже некой родословной. И речи нет о качестве и надежности подобных устройств — в них экономят практически на всем.Поломка как заговор"Столетняя лампа", горящая с 1901 года в калифорнийском городке, — излюбленный аргумент сторонников идеи планируемого устаревания. Родилось такое понятие задолго до электроники, но именно эта индустрия постоянно дает пищу для размышлений по данному поводу.Обновление линеек гаджетов ускоряется — многие китайские производители даже в условиях дефицита чипов стараются менять модели каждые девять-двенадцать месяцев. Более того, происходит еще и постоянная фрагментация продуктов: если Apple в 2011-м предлагала одну актуальную модель iPhone, то через десять лет — пять, параллельно поддерживая нескольких морально устаревших трубок.Исходя из этого, делают вывод эксперты, компании принимают конструктивные или технические решения, которые через небольшой промежуток времени (после истечения срока гарантийного обслуживания) приведут к поломке устройства. Дескать, так производители стимулируют еще большее потребление.Но реальность такова, что разработчики если и думают о планируемом устаревании, то скорее на уровне софта, а не "железа". Конечно, не в ситуации крайне дешевой электроники."Бренды по разному подходят к формированию ассортиментной матрицы. Кто-то ратует за качество, что сказывается на стоимости, и там брака практически нет. Кто-то гонится за ценой — отсюда низкокачественные материалы и микроэлектроника. Выбивая скидку на фабрике за какой-то девайс, высок риск получить товар с дешевыми комплектующими, что приведет к массовому браку", — говорит Артем Антонов, коммерческий директор компании "Авалоника", ведущего дистрибьютора электроники Xiaomi.Нередко производители замедляют или как-то иначе ухудшают характеристики уже выпущенных устройств новыми прошивками. Громкий скандал разразился в 2017-м все с той же Apple из-за обновлений iOS для iPhone 6, SE и 7. Смартфоны стали не только тормозить, но и быстрее разряжаться. Злой умысел Купертино доказать не удалось — в компании объяснили, что "притормозили" начинку, дабы обезопасить трубки с изношенными аккумуляторами от неожиданного выключения. История для Apple закончилась многомиллионным штрафом во Франции и временным удешевлением замены аккумуляторов в фирменном сервисе."С точки зрения работы операционных систем после обновления до последней версии, которая установлена на старом "железе", это может быть и правдой. Ведь производители всегда оптимизируют операционную систему под актуальное "железо". Поэтому винить их в этом не очень честно", — отмечает эксперт "СберСервиса" Кирилл Кичигин.Правила бережной эксплуатацииТак что же делать простым пользователям, которые хотят, чтобы смартфон, ноутбук и планшет работали как можно дольше?"Мы советуем одно: берегите технику от физического воздействия. Это значит — не ронять, не мочить, избегать резкого перепада температур, который приводит к образованию конденсата, не класть под прямые солнечные лучи, не оставлять на холоде. Ну или, как вариант, вернуться на Nokia 3310", — говорит Дмитрий Симунин, руководитель ремонтной мастерской "Компьютерная клиника 026".Не стоит и гнаться за обновлением программного обеспечения, часто навязываемым вендорами. Это особенно актуально в преддверии масштабного развертывания Windows 11 — новая операционная система Microsoft станет доступна уже в октябре. "Первая волна" может принести на компьютеры, ноутбуки и Win-планшеты неожиданные проблемы — разумнее подождать с установкой ОС.И конечно, быстрые зарядки, получившие распространение в последние годы, удобны, но неминуемо влияют на ресурс аккумулятора. Если хотите максимально сохранить полезную емкость батареи, заряжайте устройство блоком питания прошлого поколения (пять вольт, два ампера), максимально щадящим гаджеты.
https://ria.ru/20210909/smartfon-1749229463.html
https://ria.ru/20210731/remont-1743326690.html
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технологии, гаджеты, apple, apple ios, apple iphone, microsoft corporation, windows
08:00 26.09.2021 (обновлено: 08:06 26.09.2021)
 

Раньше было лучше: почему современные смартфоны и ноутбуки часто ломаются

© РИА Новости / Владимир АстапковичРазобранный смартфон
Разобранный смартфон - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Кирилл Каримов. Ситуация, когда еще вполне свежий или даже совсем новый гаджет ломается, не редкость. Похоже, что "вечная" электроника уходит в прошлое. Неспроста в Европе и России заговорили о "праве на ремонт" — о том, что производитель обязан снабжать свои устройства запчастями в течение десяти лет после выпуска. О качестве и надежности современной электроники — в материале РИА Новости.

Качества больше нет?

В 2000 году Nokia выпустила мобильный телефон, которому суждено было стать легендой. Модель 3310 заслужила репутацию "неубиваемой", крайне надежной и не доставляющей пользователю хлопот. Многие дожившие до наших дней экземпляры полностью работоспособны, а некоторые даже сохранили оригинальные аккумуляторы.
Через 17 лет перерожденная Nokia выводит на рынок мобильник с таким же индексом. Новый 3310 внешне напоминает "ту самую Нокию". В рекламе делали акцент не только на ностальгии, но и на высоком качестве. Однако что-то пошло не так — пользователи жаловались на выходящую из строя цифровую клавиатуру, сломанные порты зарядки и треснувший корпус.
Другой хрестоматийный пример — ноутбуки компании Apple. Вторичный рынок до сих пор заполнен моделями MacBook начала десятых годов, которые благополучно лишились обновлений macOS, оригинального аккумулятора, а часто и пережили крайнюю неаккуратность при использовании. Но они продолжают работать.
Однако со второй половины прошлого десятилетия у инженеров Купертино приоритеты изменились — практически каждое поколение MacBook страдало от тех или иных недоработок. О перетирающихся шлейфах монитора и залипающих из-за пыли клавишах-"бабочках" слышал любой фанат "яблочной" техники. Из последнего — внезапно треснувшее стекло экранов на новеньких MacBook с чипом M1.
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"Устройства раньше выполняли гораздо меньше функций — тот же мобильный телефон 15 лет назад был заточен под строго определенные задачи. Расширение функционала сказывается на аккумуляторах, которые в итоге живут меньше. Каждый узел гаджета всегда рассчитывают на гарантированное время работы: например, GSM-модуль потом не превращается "в тыкву", но качество приема сигнала ухудшается. Сейчас общий цикл проектирования устройства гораздо меньше, чем несколько лет, — производителям проще воткнуть процессор мощнее, чем отлавливать баги и оптимизировать программное обеспечение", — рассуждает владелец сервиса по ремонту смартфонов MobileService365 Илья Антоненков.
Отдельный разговор — недорогая электроника брендов, политкорректно именуемых "третьим эшелоном". Гаджеты, собираемые в подвале "дядюшки Ляо", часто попадают на российский рынок со звучными названиями и даже некой родословной. И речи нет о качестве и надежности подобных устройств — в них экономят практически на всем.

Поломка как заговор

"Столетняя лампа", горящая с 1901 года в калифорнийском городке, — излюбленный аргумент сторонников идеи планируемого устаревания. Родилось такое понятие задолго до электроники, но именно эта индустрия постоянно дает пищу для размышлений по данному поводу.
Обновление линеек гаджетов ускоряется — многие китайские производители даже в условиях дефицита чипов стараются менять модели каждые девять-двенадцать месяцев. Более того, происходит еще и постоянная фрагментация продуктов: если Apple в 2011-м предлагала одну актуальную модель iPhone, то через десять лет — пять, параллельно поддерживая нескольких морально устаревших трубок.
Исходя из этого, делают вывод эксперты, компании принимают конструктивные или технические решения, которые через небольшой промежуток времени (после истечения срока гарантийного обслуживания) приведут к поломке устройства. Дескать, так производители стимулируют еще большее потребление.
Но реальность такова, что разработчики если и думают о планируемом устаревании, то скорее на уровне софта, а не "железа". Конечно, не в ситуации крайне дешевой электроники.
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"Бренды по разному подходят к формированию ассортиментной матрицы. Кто-то ратует за качество, что сказывается на стоимости, и там брака практически нет. Кто-то гонится за ценой — отсюда низкокачественные материалы и микроэлектроника. Выбивая скидку на фабрике за какой-то девайс, высок риск получить товар с дешевыми комплектующими, что приведет к массовому браку", — говорит Артем Антонов, коммерческий директор компании "Авалоника", ведущего дистрибьютора электроники Xiaomi.
Нередко производители замедляют или как-то иначе ухудшают характеристики уже выпущенных устройств новыми прошивками. Громкий скандал разразился в 2017-м все с той же Apple из-за обновлений iOS для iPhone 6, SE и 7. Смартфоны стали не только тормозить, но и быстрее разряжаться. Злой умысел Купертино доказать не удалось — в компании объяснили, что "притормозили" начинку, дабы обезопасить трубки с изношенными аккумуляторами от неожиданного выключения. История для Apple закончилась многомиллионным штрафом во Франции и временным удешевлением замены аккумуляторов в фирменном сервисе.
"С точки зрения работы операционных систем после обновления до последней версии, которая установлена на старом "железе", это может быть и правдой. Ведь производители всегда оптимизируют операционную систему под актуальное "железо". Поэтому винить их в этом не очень честно", — отмечает эксперт "СберСервиса" Кирилл Кичигин.

Правила бережной эксплуатации

Так что же делать простым пользователям, которые хотят, чтобы смартфон, ноутбук и планшет работали как можно дольше?
"Мы советуем одно: берегите технику от физического воздействия. Это значит — не ронять, не мочить, избегать резкого перепада температур, который приводит к образованию конденсата, не класть под прямые солнечные лучи, не оставлять на холоде. Ну или, как вариант, вернуться на Nokia 3310", — говорит Дмитрий Симунин, руководитель ремонтной мастерской "Компьютерная клиника 026".
Не стоит и гнаться за обновлением программного обеспечения, часто навязываемым вендорами. Это особенно актуально в преддверии масштабного развертывания Windows 11 — новая операционная система Microsoft станет доступна уже в октябре. "Первая волна" может принести на компьютеры, ноутбуки и Win-планшеты неожиданные проблемы — разумнее подождать с установкой ОС.
И конечно, быстрые зарядки, получившие распространение в последние годы, удобны, но неминуемо влияют на ресурс аккумулятора. Если хотите максимально сохранить полезную емкость батареи, заряжайте устройство блоком питания прошлого поколения (пять вольт, два ампера), максимально щадящим гаджеты.
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