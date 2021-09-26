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Глава МАГАТЭ сообщил, что Иран не пустил инспекторов на объект
Глава МАГАТЭ сообщил, что Иран не пустил инспекторов на объект - РИА Новости, 26.09.2021
Глава МАГАТЭ сообщил, что Иран не пустил инспекторов на объект
Иран не пустил инспекторов агентства на объект в Карадже для обслуживания камер наблюдения, несмотря на достигнутые ранее договорённости, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T22:30
2021-09-26T22:30
в мире
иран
магатэ
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
рафаэль гросси
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ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Иран не пустил инспекторов агентства на объект в Карадже для обслуживания камер наблюдения, несмотря на достигнутые ранее договорённости, сообщили РИА Новости в МАГАТЭ.В последнем докладе по Ирану генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Тегеран с 20 по 22 сентября разрешил инспекторам МАГАТЭ обслуживать оборудование для мониторинга и наблюдения и заменять носители информации на всех необходимых объектах в Иране, за исключением цеха по производству компонентов центрифуг в комплексе TESA в Карадже - туда агентству не был предоставлен доступ для установки новых камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг."Генеральный директор подчеркивает, что решение Ирана не давать агентству доступ к цеху по производству компонентов центрифуг в комплексе TESA в Карадже противоречит согласованным условиям совместного заявления, опубликованного 12 сентября генеральным директором и вице-президентом Ирана и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами", - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.В воскресенье 12 сентября Гросси и Эслами в совместном заявлении отметили, что Иран разрешил инспекторам МАГАТЭ снова использовать камеры наблюдения с иранских ядерных объектов, а также заменять носители, которые будут храниться под совместной печатью МАГАТЭ и ОАЭИ в Иране.
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в мире, иран, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), рафаэль гросси
22:30 26.09.2021
 
Глава МАГАТЭ сообщил, что Иран не пустил инспекторов на объект

Глава МАГАТЭ Гросси: Иран не пустил инспекторов агентства на объект вопреки договоренности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Иран не пустил инспекторов агентства на объект в Карадже для обслуживания камер наблюдения, несмотря на достигнутые ранее договорённости, сообщили РИА Новости в МАГАТЭ.
В последнем докладе по Ирану генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Тегеран с 20 по 22 сентября разрешил инспекторам МАГАТЭ обслуживать оборудование для мониторинга и наблюдения и заменять носители информации на всех необходимых объектах в Иране, за исключением цеха по производству компонентов центрифуг в комплексе TESA в Карадже - туда агентству не был предоставлен доступ для установки новых камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг.
"Генеральный директор подчеркивает, что решение Ирана не давать агентству доступ к цеху по производству компонентов центрифуг в комплексе TESA в Карадже противоречит согласованным условиям совместного заявления, опубликованного 12 сентября генеральным директором и вице-президентом Ирана и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами", - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В воскресенье 12 сентября Гросси и Эслами в совместном заявлении отметили, что Иран разрешил инспекторам МАГАТЭ снова использовать камеры наблюдения с иранских ядерных объектов, а также заменять носители, которые будут храниться под совместной печатью МАГАТЭ и ОАЭИ в Иране.
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В миреИранМАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Рафаэль Гросси
 
 
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