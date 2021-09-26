https://ria.ru/20210926/nablyudenie-1751914273.html

Глава МАГАТЭ сообщил, что Иран не пустил инспекторов на объект

Глава МАГАТЭ сообщил, что Иран не пустил инспекторов на объект - РИА Новости, 26.09.2021

Глава МАГАТЭ сообщил, что Иран не пустил инспекторов на объект

Иран не пустил инспекторов агентства на объект в Карадже для обслуживания камер наблюдения, несмотря на достигнутые ранее договорённости, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T22:30

2021-09-26T22:30

2021-09-26T22:30

в мире

иран

магатэ

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

рафаэль гросси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156215/36/1562153619_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_a7236597b2586d205f116c2cabb6389b.jpg

ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Иран не пустил инспекторов агентства на объект в Карадже для обслуживания камер наблюдения, несмотря на достигнутые ранее договорённости, сообщили РИА Новости в МАГАТЭ.В последнем докладе по Ирану генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Тегеран с 20 по 22 сентября разрешил инспекторам МАГАТЭ обслуживать оборудование для мониторинга и наблюдения и заменять носители информации на всех необходимых объектах в Иране, за исключением цеха по производству компонентов центрифуг в комплексе TESA в Карадже - туда агентству не был предоставлен доступ для установки новых камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг."Генеральный директор подчеркивает, что решение Ирана не давать агентству доступ к цеху по производству компонентов центрифуг в комплексе TESA в Карадже противоречит согласованным условиям совместного заявления, опубликованного 12 сентября генеральным директором и вице-президентом Ирана и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами", - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.В воскресенье 12 сентября Гросси и Эслами в совместном заявлении отметили, что Иран разрешил инспекторам МАГАТЭ снова использовать камеры наблюдения с иранских ядерных объектов, а также заменять носители, которые будут храниться под совместной печатью МАГАТЭ и ОАЭИ в Иране.

https://ria.ru/20210921/raisi-1751216657.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, иран, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), рафаэль гросси