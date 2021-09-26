https://ria.ru/20210926/migranty-1751835288.html
В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам
В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам - РИА Новости, 26.09.2021
В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам
Правительство Великобритании приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, в том числе выдача 5 тысяч краткосрочных виз водителям... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T01:45
2021-09-26T01:45
2021-09-26T02:33
в мире
великобритания
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ЛОНДОН, 26 сен – РИА Новости. Правительство Великобритании приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, в том числе выдача 5 тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков и 5,5 тысяч виз работникам птицеферм, следует из заявления министерства транспорта страны.Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин. В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Соединенного Королевства, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права, что было осложнено локдауном на фоне пандемии коронавируса.Набор водителей и работников птицеферм по краткосрочным визам начнется в октябре и продлится до 24 декабря.В ведомстве при этом отмечают, что эта мера не является долгосрочным решением проблемы, власти рассчитывают на то, что работодатели будут делать долгосрочные инвестиции в подготовку кадров внутри страны.Министерство транспорта намерено в ближайшее время подготовить до 4 тысяч водителей грузовиков. Министерство образования в свою очередь выделит 10 миллионов фунтов для создания курсов повышения квалификации для подготовки водителей грузовиков. Министерство обороны задействует своих экзаменаторов, чтобы позволить в течение следующих 12 недель значительно увеличить число проводимых в стране экзаменов по вождению.Кроме того, власти намерены направить водителям 1 миллионов писем с благодарностью за жизненно важную роль в поддержке экономики страны, а также с призывом вернуться на работу тем, кто ее оставил.
https://ria.ru/20210924/benzin-1751728419.html
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в мире, великобритания
01:45 26.09.2021 (обновлено: 02:33 26.09.2021)
В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам
Власти Британии выдадут 10,5 тысячи виз для решения проблемы с нехваткой рабочей силы
ЛОНДОН, 26 сен – РИА Новости.
Правительство Великобритании
приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, в том числе выдача 5 тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков и 5,5 тысяч виз работникам птицеферм, следует из заявления министерства транспорта страны.
Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин. В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Соединенного Королевства, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права, что было осложнено локдауном на фоне пандемии коронавируса.
"Пять тысяч водителей транспортных средств большой грузоподъемности смогут приехать в Великобританию на три месяца в преддверии Рождества, что обеспечит краткосрочное смягчение нагрузки для отрасли грузоперевозок. Еще 5500 виз будут доступны для работников птицеферм на тот же период времени, чтобы не допустить дальнейшего давления на пищевую промышленность", - говорится в сообщении.
Набор водителей и работников птицеферм по краткосрочным визам начнется в октябре и продлится до 24 декабря.
В ведомстве при этом отмечают, что эта мера не является долгосрочным решением проблемы, власти рассчитывают на то, что работодатели будут делать долгосрочные инвестиции в подготовку кадров внутри страны.
Министерство транспорта намерено в ближайшее время подготовить до 4 тысяч водителей грузовиков. Министерство образования в свою очередь выделит 10 миллионов фунтов для создания курсов повышения квалификации для подготовки водителей грузовиков. Министерство обороны задействует своих экзаменаторов, чтобы позволить в течение следующих 12 недель значительно увеличить число проводимых в стране экзаменов по вождению.
Кроме того, власти намерены направить водителям 1 миллионов писем с благодарностью за жизненно важную роль в поддержке экономики страны, а также с призывом вернуться на работу тем, кто ее оставил.