https://ria.ru/20210926/migranty-1751835288.html

В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам

В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам - РИА Новости, 26.09.2021

В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам

Правительство Великобритании приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, в том числе выдача 5 тысяч краткосрочных виз водителям... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T01:45

2021-09-26T01:45

2021-09-26T02:33

в мире

великобритания

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ЛОНДОН, 26 сен – РИА Новости. Правительство Великобритании приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, в том числе выдача 5 тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков и 5,5 тысяч виз работникам птицеферм, следует из заявления министерства транспорта страны.Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин. В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Соединенного Королевства, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права, что было осложнено локдауном на фоне пандемии коронавируса.Набор водителей и работников птицеферм по краткосрочным визам начнется в октябре и продлится до 24 декабря.В ведомстве при этом отмечают, что эта мера не является долгосрочным решением проблемы, власти рассчитывают на то, что работодатели будут делать долгосрочные инвестиции в подготовку кадров внутри страны.Министерство транспорта намерено в ближайшее время подготовить до 4 тысяч водителей грузовиков. Министерство образования в свою очередь выделит 10 миллионов фунтов для создания курсов повышения квалификации для подготовки водителей грузовиков. Министерство обороны задействует своих экзаменаторов, чтобы позволить в течение следующих 12 недель значительно увеличить число проводимых в стране экзаменов по вождению.Кроме того, власти намерены направить водителям 1 миллионов писем с благодарностью за жизненно важную роль в поддержке экономики страны, а также с призывом вернуться на работу тем, кто ее оставил.

https://ria.ru/20210924/benzin-1751728419.html

https://ria.ru/20210913/velikobritaniya-1749859723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, великобритания