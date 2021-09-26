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Мишустин поздравил работников машиностроения с профессиональным праздником
Мишустин поздравил работников машиностроения с профессиональным праздником - РИА Новости, 26.09.2021
Мишустин поздравил работников машиностроения с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин в своем поздравлении работников машиностроительной области с профессиональным праздником подчеркнул, что они создают... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:32
2021-09-26T11:32
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в своем поздравлении работников машиностроительной области с профессиональным праздником подчеркнул, что они создают продукцию, востребованную во всех сферах.Мишустин отметил, что этот праздник дает возможность поблагодарить работников отрасли."Нет такой сферы, где бы была не востребована продукция, которую вы выпускаете. Благодаря вам осваивается космос, функционирует агропромышленный, строительный, транспортный и оборонно-промышленный комплексы, производятся ядерные реакторы, самолёты и автомобили, робототехника, станки и оборудование, вагоны, турбины, аппараты ИВЛ, а также электроника и бытовая техника. Всё, что необходимо каждому человеку для комфортной жизни", - говорится в тексте телеграммы премьера, текст которой приводится на сайте кабмина.Также глава правительства подчеркнул, что современное машиностроение является отраслью высоких технологий и инновационного развития с внедрением инструментов цифровой трансформации."Важно, что вы уделяете внимание повышению экологической и промышленной безопасности предприятий. Всё это даёт возможность оптимизировать производственные процессы, выпускать высококачественную, конкурентоспособную продукцию", - говорится в поздравлении.Мишустин уверен, что компетентность и ответственное отношению к делу поможет работникам в достижении новых успехов.Также глава правительства пожелал работникам машиностроения удачи в осуществлении планов и крепкого здоровья.
https://ria.ru/20210924/eksport-1751605238.html
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общество, михаил мишустин, россия
11:32 26.09.2021
 
Мишустин поздравил работников машиностроения с профессиональным праздником

Премьер Мишустин: продукция машиностроительной отрасли востребована во всех сферах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в своем поздравлении работников машиностроительной области с профессиональным праздником подчеркнул, что они создают продукцию, востребованную во всех сферах.
Мишустин отметил, что этот праздник дает возможность поблагодарить работников отрасли.
"Нет такой сферы, где бы была не востребована продукция, которую вы выпускаете. Благодаря вам осваивается космос, функционирует агропромышленный, строительный, транспортный и оборонно-промышленный комплексы, производятся ядерные реакторы, самолёты и автомобили, робототехника, станки и оборудование, вагоны, турбины, аппараты ИВЛ, а также электроника и бытовая техника. Всё, что необходимо каждому человеку для комфортной жизни", - говорится в тексте телеграммы премьера, текст которой приводится на сайте кабмина.
Также глава правительства подчеркнул, что современное машиностроение является отраслью высоких технологий и инновационного развития с внедрением инструментов цифровой трансформации.
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"Важно, что вы уделяете внимание повышению экологической и промышленной безопасности предприятий. Всё это даёт возможность оптимизировать производственные процессы, выпускать высококачественную, конкурентоспособную продукцию", - говорится в поздравлении.
Мишустин уверен, что компетентность и ответственное отношению к делу поможет работникам в достижении новых успехов.
Также глава правительства пожелал работникам машиностроения удачи в осуществлении планов и крепкого здоровья.
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ОбществоМихаил МишустинРоссия
 
 
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