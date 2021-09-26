https://ria.ru/20210926/kolonializm-1751886681.html

Захарова обвинила Евросоюз в колониализме

Захарова обвинила Евросоюз в колониализме - РИА Новости, 26.09.2021

Захарова обвинила Евросоюз в колониализме

Отношение Евросоюза к другим странам построено на колониальном видении мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T16:11

2021-09-26T16:11

2021-09-26T16:11

политика

африка

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

жозеп боррель

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Отношение Евросоюза к другим странам построено на колониальном видении мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель убеждал РФ "не работать" в Африке в сфере безопасности, потому что это место занято."Что касается господина Борреля и его понимания того, что является зоной ответственности Евросоюза, вы ошибаетесь, когда говорите о том, что они забыли, что колониализм закончился. Они не то что не забыли, к сожалению, они жили в этой парадигме, не забывая об этом ни на минуту. Внешние их заявления были о другом, а отношения к другим странам были именно построены вот на этом видении мира", - заявила она в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым"."К сожалению, коллективный Запад наделяет себя правами в том числе заниматься судьбами мира, когда мир об этом не просит", - добавила Захарова.Она также напомнила, что Лавров, выступая в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, предложил использовать новый хештег #НашиПравилаУставООН.

https://ria.ru/20210924/plan-1751662188.html

африка

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политика, африка, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, жозеп боррель, россия