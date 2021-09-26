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Захарова обвинила Евросоюз в колониализме
Захарова обвинила Евросоюз в колониализме - РИА Новости, 26.09.2021
Захарова обвинила Евросоюз в колониализме
Отношение Евросоюза к другим странам построено на колониальном видении мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T16:11
2021-09-26T16:11
политика
африка
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
жозеп боррель
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Отношение Евросоюза к другим странам построено на колониальном видении мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель убеждал РФ "не работать" в Африке в сфере безопасности, потому что это место занято."Что касается господина Борреля и его понимания того, что является зоной ответственности Евросоюза, вы ошибаетесь, когда говорите о том, что они забыли, что колониализм закончился. Они не то что не забыли, к сожалению, они жили в этой парадигме, не забывая об этом ни на минуту. Внешние их заявления были о другом, а отношения к другим странам были именно построены вот на этом видении мира", - заявила она в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым"."К сожалению, коллективный Запад наделяет себя правами в том числе заниматься судьбами мира, когда мир об этом не просит", - добавила Захарова.Она также напомнила, что Лавров, выступая в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, предложил использовать новый хештег #НашиПравилаУставООН.
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политика, африка, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, жозеп боррель, россия
16:11 26.09.2021
 
Захарова обвинила Евросоюз в колониализме

Представитель МИД Захарова обвинила Евросоюз в колониальном видении мира

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Отношение Евросоюза к другим странам построено на колониальном видении мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель убеждал РФ "не работать" в Африке в сфере безопасности, потому что это место занято.
"Что касается господина Борреля и его понимания того, что является зоной ответственности Евросоюза, вы ошибаетесь, когда говорите о том, что они забыли, что колониализм закончился. Они не то что не забыли, к сожалению, они жили в этой парадигме, не забывая об этом ни на минуту. Внешние их заявления были о другом, а отношения к другим странам были именно построены вот на этом видении мира", - заявила она в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
"К сожалению, коллективный Запад наделяет себя правами в том числе заниматься судьбами мира, когда мир об этом не просит", - добавила Захарова.
Она также напомнила, что Лавров, выступая в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, предложил использовать новый хештег #НашиПравилаУставООН.
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ПолитикаАфрикаЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваЖозеп БоррельРоссия
 
 
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