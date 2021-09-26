https://ria.ru/20210926/koalitsiya-1751910938.html

В ХДС рассказали о планах создания коалиции

В ХДС рассказали о планах создания коалиции - РИА Новости, 26.09.2021

В ХДС рассказали о планах создания коалиции

Консервативный блок ХДC/ХСС не исключает переговоров о создании коалиции с партиями "Союз 90/Зеленые" и свободных демократов (СвДП). Об это сообщил Генеральный... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T21:40

2021-09-26T21:40

2021-09-26T22:07

в мире

парламентские выборы в германии

союз 90/зеленые

христианско-социальный союз

хдс/хсс

роберт хабек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751904996_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_9dbd2b90216cbaac956703269a058c3a.jpg

БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости. Консервативный блок ХДC/ХСС не исключает переговоров о создании коалиции с партиями "Союз 90/Зеленые" и свободных демократов (СвДП). Об это сообщил Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимак в эфире телеканала ZDF.Коалиция "Ямайка" подразумевает участие в правительстве представителей трех этих политсил. Альтернативным вариантом остаться у власти для ХДС/ХСС могла бы стать коалиция с социал-демократами (СДПГ).В свою очередь, сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек не исключил варианты коалиции как с СДПГ, так и с консерваторами. По его словам, представители политсилы в любом случае хотят "править"."У нас хорошие шансы войти в правительство, но цели выиграть канцлерство достичь не удалось", — заявил он в эфире телеканала ZDF.Хабек не согласился с оценкой журналиста, назвавшего результаты "Зеленых" на выборах "разочарованием". Он напомнил, что у партии самый лучший результат за всю историю ее существования.Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье, почти 60 тысяч избирательных участков по всей стране работали до 18:00 (19:00 мск).СДПГ лидирует с 25,8% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с 24,2%, "Союз 90/Зеленые" — третьи с 14,7%. Четвертое место занимает Свободная демократическая партия с 11,8%, "Альтернатива для Германии" — пятая с 10,1%, сообщил ранее телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер для вхождения в бундестаг.По итогам выборов на четыре года сформируют новое правительство Германии во главе с новым канцлером. Ангела Меркель (ХДС/ХСС), занимавшая должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет, не претендует на новый срок.

https://ria.ru/20210926/pravitelstvo-1751907585.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, парламентские выборы в германии, союз 90/зеленые , христианско-социальный союз, хдс/хсс, роберт хабек