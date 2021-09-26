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https://ria.ru/20210926/koalitsiya-1751910938.html
В ХДС рассказали о планах создания коалиции
В ХДС рассказали о планах создания коалиции - РИА Новости, 26.09.2021
В ХДС рассказали о планах создания коалиции
Консервативный блок ХДC/ХСС не исключает переговоров о создании коалиции с партиями "Союз 90/Зеленые" и свободных демократов (СвДП). Об это сообщил Генеральный... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T21:40
2021-09-26T22:07
в мире
парламентские выборы в германии
союз 90/зеленые
христианско-социальный союз
хдс/хсс
роберт хабек
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БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости. Консервативный блок ХДC/ХСС не исключает переговоров о создании коалиции с партиями "Союз 90/Зеленые" и свободных демократов (СвДП). Об это сообщил Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимак в эфире телеканала ZDF.Коалиция "Ямайка" подразумевает участие в правительстве представителей трех этих политсил. Альтернативным вариантом остаться у власти для ХДС/ХСС могла бы стать коалиция с социал-демократами (СДПГ).В свою очередь, сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек не исключил варианты коалиции как с СДПГ, так и с консерваторами. По его словам, представители политсилы в любом случае хотят "править"."У нас хорошие шансы войти в правительство, но цели выиграть канцлерство достичь не удалось", — заявил он в эфире телеканала ZDF.Хабек не согласился с оценкой журналиста, назвавшего результаты "Зеленых" на выборах "разочарованием". Он напомнил, что у партии самый лучший результат за всю историю ее существования.Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье, почти 60 тысяч избирательных участков по всей стране работали до 18:00 (19:00 мск).СДПГ лидирует с 25,8% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с 24,2%, "Союз 90/Зеленые" — третьи с 14,7%. Четвертое место занимает Свободная демократическая партия с 11,8%, "Альтернатива для Германии" — пятая с 10,1%, сообщил ранее телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер для вхождения в бундестаг.По итогам выборов на четыре года сформируют новое правительство Германии во главе с новым канцлером. Ангела Меркель (ХДС/ХСС), занимавшая должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет, не претендует на новый срок.
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в мире, парламентские выборы в германии, союз 90/зеленые , христианско-социальный союз, хдс/хсс, роберт хабек
21:40 26.09.2021 (обновлено: 22:07 26.09.2021)
 
В ХДС рассказали о планах создания коалиции

Генсек ХДС не исключил переговоры о коалиции со свободными демократами и "Зелеными"

© AP Photo / Hauke-Christian DittrichПартия ХДС (Христианско-демократический союз) после объявления данных экзит-поллов на выборах в Германии
Партия ХДС (Христианско-демократический союз) после объявления данных экзит-поллов на выборах в Германии - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Hauke-Christian Dittrich
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БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости. Консервативный блок ХДC/ХСС не исключает переговоров о создании коалиции с партиями "Союз 90/Зеленые" и свободных демократов (СвДП). Об это сообщил Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимак в эфире телеканала ZDF.
Коалиция "Ямайка" подразумевает участие в правительстве представителей трех этих политсил. Альтернативным вариантом остаться у власти для ХДС/ХСС могла бы стать коалиция с социал-демократами (СДПГ).
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В свою очередь, сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек не исключил варианты коалиции как с СДПГ, так и с консерваторами. По его словам, представители политсилы в любом случае хотят "править".
"У нас хорошие шансы войти в правительство, но цели выиграть канцлерство достичь не удалось", — заявил он в эфире телеканала ZDF.
Хабек не согласился с оценкой журналиста, назвавшего результаты "Зеленых" на выборах "разочарованием". Он напомнил, что у партии самый лучший результат за всю историю ее существования.
Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье, почти 60 тысяч избирательных участков по всей стране работали до 18:00 (19:00 мск).
СДПГ лидирует с 25,8% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с 24,2%, "Союз 90/Зеленые" — третьи с 14,7%. Четвертое место занимает Свободная демократическая партия с 11,8%, "Альтернатива для Германии" — пятая с 10,1%, сообщил ранее телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер для вхождения в бундестаг.
По итогам выборов на четыре года сформируют новое правительство Германии во главе с новым канцлером. Ангела Меркель (ХДС/ХСС), занимавшая должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет, не претендует на новый срок.
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В миреПарламентские выборы в ГерманииСоюз 90/ЗеленыеХристианско-социальный союзХДС/ХССРоберт Хабек
 
 
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