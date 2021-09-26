https://ria.ru/20210926/koalitsiya-1751910938.html
В ХДС рассказали о планах создания коалиции
В ХДС рассказали о планах создания коалиции - РИА Новости, 26.09.2021
В ХДС рассказали о планах создания коалиции
Консервативный блок ХДC/ХСС не исключает переговоров о создании коалиции с партиями "Союз 90/Зеленые" и свободных демократов (СвДП). Об это сообщил Генеральный... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T21:40
2021-09-26T21:40
2021-09-26T22:07
в мире
парламентские выборы в германии
союз 90/зеленые
христианско-социальный союз
хдс/хсс
роберт хабек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751904996_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_9dbd2b90216cbaac956703269a058c3a.jpg
БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости. Консервативный блок ХДC/ХСС не исключает переговоров о создании коалиции с партиями "Союз 90/Зеленые" и свободных демократов (СвДП). Об это сообщил Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимак в эфире телеканала ZDF.Коалиция "Ямайка" подразумевает участие в правительстве представителей трех этих политсил. Альтернативным вариантом остаться у власти для ХДС/ХСС могла бы стать коалиция с социал-демократами (СДПГ).В свою очередь, сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек не исключил варианты коалиции как с СДПГ, так и с консерваторами. По его словам, представители политсилы в любом случае хотят "править"."У нас хорошие шансы войти в правительство, но цели выиграть канцлерство достичь не удалось", — заявил он в эфире телеканала ZDF.Хабек не согласился с оценкой журналиста, назвавшего результаты "Зеленых" на выборах "разочарованием". Он напомнил, что у партии самый лучший результат за всю историю ее существования.Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье, почти 60 тысяч избирательных участков по всей стране работали до 18:00 (19:00 мск).СДПГ лидирует с 25,8% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с 24,2%, "Союз 90/Зеленые" — третьи с 14,7%. Четвертое место занимает Свободная демократическая партия с 11,8%, "Альтернатива для Германии" — пятая с 10,1%, сообщил ранее телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер для вхождения в бундестаг.По итогам выборов на четыре года сформируют новое правительство Германии во главе с новым канцлером. Ангела Меркель (ХДС/ХСС), занимавшая должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет, не претендует на новый срок.
https://ria.ru/20210926/pravitelstvo-1751907585.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751904996_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_6145d163e1cb2cc2172b4ff633142c91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, парламентские выборы в германии, союз 90/зеленые , христианско-социальный союз, хдс/хсс, роберт хабек
21:40 26.09.2021 (обновлено: 22:07 26.09.2021)
В ХДС рассказали о планах создания коалиции
Генсек ХДС не исключил переговоры о коалиции со свободными демократами и "Зелеными"
БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости.
Консервативный блок ХДC/ХСС
не исключает переговоров о создании коалиции с партиями "Союз 90/Зеленые
" и свободных демократов (СвДП). Об это сообщил Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимак в эфире телеканала ZDF
.
Коалиция "Ямайка" подразумевает участие в правительстве представителей трех этих политсил. Альтернативным вариантом остаться у власти для ХДС/ХСС могла бы стать коалиция с социал-демократами (СДПГ).
В свою очередь, сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек
не исключил варианты коалиции как с СДПГ, так и с консерваторами. По его словам, представители политсилы в любом случае хотят "править".
"У нас хорошие шансы войти в правительство, но цели выиграть канцлерство достичь не удалось", — заявил он в эфире телеканала ZDF.
Хабек не согласился с оценкой журналиста, назвавшего результаты "Зеленых" на выборах "разочарованием". Он напомнил, что у партии самый лучший результат за всю историю ее существования.
Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье, почти 60 тысяч избирательных участков по всей стране работали до 18:00 (19:00 мск).
СДПГ лидирует с 25,8% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с 24,2%, "Союз 90/Зеленые" — третьи с 14,7%. Четвертое место занимает Свободная демократическая партия с 11,8%, "Альтернатива для Германии" — пятая с 10,1%, сообщил ранее телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз. Партия "Левые" едва преодолевает пятипроцентный барьер для вхождения в бундестаг.
По итогам выборов на четыре года сформируют новое правительство Германии
во главе с новым канцлером. Ангела Меркель
(ХДС/ХСС
), занимавшая должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет, не претендует на новый срок.