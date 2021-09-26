https://ria.ru/20210926/kitay-1751846650.html

Китай готов развивать цифровое сотрудничество с другими странами

Китай готов развивать цифровое сотрудничество с другими странами - РИА Новости, 26.09.2021

Китай готов развивать цифровое сотрудничество с другими странами

Китай готов развивать цифровое сотрудничество со всеми странами, считает необходимым использовать современные возможности информатизации и цифровизации для... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T08:48

2021-09-26T08:48

2021-09-26T08:48

в мире

технологии

китай

си цзиньпин

чжэцзян

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ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости. Китай готов развивать цифровое сотрудничество со всеми странами, считает необходимым использовать современные возможности информатизации и цифровизации для реагирования на глобальные вызовы, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Всемирной конференции по вопросам интернета."Цифровые технологии посредством новых концепций, новых форматов и новых моделей в полной мере интегрируются во все области и процессы экономики, политики, культуры, общества и строительства экологической цивилизации человечества, оказывая обширное и глубокое влияние на производство и жизнь человека", - заявил Си Цзиньпин в своем послании участникам конференции.Он подчеркнул, что в настоящее время, когда происходящие в мире небывалые изменения и пандемия переплетаются и накладываются друг на друга, международному сообществу срочно необходимо объединить усилия, следовать тенденциям развития информатизации, интеллектуализации и цифровизации, а также использовать имеющиеся возможности для реагирования на вызовы."Китай готов сотрудничать со всеми странами мира, чтобы совместно взять на себя историческую ответственность за прогресс человечества, стимулировать жизнеспособность цифровой экономики, укрепить эффективность цифрового правительства, оптимизировать цифровую социальную среду, выстроить структуру цифрового сотрудничества, создать прочный барьер цифровой безопасности, чтобы цифровая цивилизация принесла пользу народам всех стран", - указал он.Всемирная конференция по вопросам интернета 2021 года открылась в воскресенье в китайском городе Учжэнь восточной провинции Чжэцзян.

https://realty.ria.ru/20210922/stroitelstvo-1751296965.html

https://ria.ru/20210913/tsentr-1749824185.html

китай

чжэцзян

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в мире, технологии, китай, си цзиньпин, чжэцзян