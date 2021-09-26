Беннет призвал Иран и палестинцев прекратить "обсессию" против Израиля
Премьер-министр Беннет призвал Иран и палестинцев прекратить "обсессию" против Израиля
© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
© AP Photo / Ariel Schalit
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен - РИА Новости. Израиль не подстраивается ни под Иран, ни под палестинцев, их лидерам стоит улучшить положение своего населения и прекратить "обсессию" по отношению к Израилю, заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
"Я отправляюсь на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций. Это важная международная сцена, и я очень рад возможности принести голос Израиля, израильтян на эту сцену. Это возможность рассказать о нашей истории, о месте Израиля в пространстве, об особом духе израильтян, о нашем вкладе в регионе", - приводит канцелярия слова Беннета перед вылетом в США.
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Беннет также отметил, что "в последнее время произошло несколько важных событий, главное из которых - безоговорочная победа на голосовании в Палате представителей США", и добавил, что "в момент истины представители американского народа поддерживают Израиль".
"Мы не подстраиваемся под других - ни под Иран, ни под палестинцев, ни под кого бы то ни было. Я предлагаю их лидерам заниматься своим населением, улучшить его положение и прекратить эту обсессию по отношению к Государству Израиль", - заключил он.
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