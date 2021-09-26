https://ria.ru/20210926/izrail-1751848993.html

Беннет призвал Иран и палестинцев прекратить "обсессию" против Израиля

Беннет призвал Иран и палестинцев прекратить "обсессию" против Израиля - РИА Новости, 26.09.2021

Беннет призвал Иран и палестинцев прекратить "обсессию" против Израиля

Израиль не подстраивается ни под Иран, ни под палестинцев, их лидерам стоит улучшить положение своего населения и прекратить "обсессию" по отношению к Израилю,... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T09:25

2021-09-26T09:25

2021-09-26T09:25

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нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен - РИА Новости. Израиль не подстраивается ни под Иран, ни под палестинцев, их лидерам стоит улучшить положение своего населения и прекратить "обсессию" по отношению к Израилю, заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет."Я отправляюсь на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций. Это важная международная сцена, и я очень рад возможности принести голос Израиля, израильтян на эту сцену. Это возможность рассказать о нашей истории, о месте Израиля в пространстве, об особом духе израильтян, о нашем вкладе в регионе", - приводит канцелярия слова Беннета перед вылетом в США.Беннет также отметил, что "в последнее время произошло несколько важных событий, главное из которых - безоговорочная победа на голосовании в Палате представителей США", и добавил, что "в момент истины представители американского народа поддерживают Израиль"."Мы не подстраиваемся под других - ни под Иран, ни под палестинцев, ни под кого бы то ни было. Я предлагаю их лидерам заниматься своим населением, улучшить его положение и прекратить эту обсессию по отношению к Государству Израиль", - заключил он.

https://ria.ru/20210921/dialog-1751202479.html

https://ria.ru/20210910/iran-1749478622.html

израиль

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в мире, израиль, сша, иран, нафтали беннет