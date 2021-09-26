https://ria.ru/20210926/golosovanie-1751873728.html
Блокчейн при электронном голосовании гарантирует надежность, заявил Песков
Блокчейн при электронном голосовании гарантирует надежность, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2021
Блокчейн при электронном голосовании гарантирует надежность, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что блокчейн при электронном голосовании гарантирует его надежность, честность и прозрачность, и выразил... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:06
2021-09-26T14:06
2021-09-26T14:07
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политика
дмитрий песков
госдума рф
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что блокчейн при электронном голосовании гарантирует его надежность, честность и прозрачность, и выразил надежду, что все дискуссии по этому вопросу улягутся."В данном случае, когда использованы все современные технологии, когда обеспечивается абсолютная транспарентность, а главное, когда задействован распределенный реестр - ведь задействование блокчейна, это является гарантией того, что туда ничего нельзя дописать, оттуда ничего нельзя убрать: к трем нельзя прибавить пять и оставить это без следов - блокчейн как раз гарантирует вот эту вот надежность, честность и прозрачность", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".Песков заявил, что с его точки зрения электронное голосование - это прекрасная практика. Он также рассказал, что уже вторые выборы сам голосует электронно и уже никогда не хотел бы ходить на участки, даже когда не будет пандемии."И я надеюсь, что все вот эти вот дискуссии, они улягутся, я надеюсь, что все, кто по-прежнему какие-то сомнения испытывают, они зададут свои вопросы", - сказал он.Песков добавил, что в московском штабе по наблюдению за выборами, по его мнению, прекрасно отвечают на все поставленные вопросы и объясняют все ситуации."И понимаете, сам тот факт, что Путин выбрал электронное голосование для себя… А вы знаете, что Путин, он не является таким страстным поклонником всего электронного, все-таки все равно подвергается сомнению надежности электронного", - подчеркнул он.
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политика, дмитрий песков, госдума рф, россия
14:06 26.09.2021 (обновлено: 14:07 26.09.2021)
Блокчейн при электронном голосовании гарантирует надежность, заявил Песков
Песков: блокчейн при электронном голосовании гарантирует надежность и прозрачность
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявил, что блокчейн при электронном голосовании гарантирует его надежность, честность и прозрачность, и выразил надежду, что все дискуссии по этому вопросу улягутся.
"В данном случае, когда использованы все современные технологии, когда обеспечивается абсолютная транспарентность, а главное, когда задействован распределенный реестр - ведь задействование блокчейна, это является гарантией того, что туда ничего нельзя дописать, оттуда ничего нельзя убрать: к трем нельзя прибавить пять и оставить это без следов - блокчейн как раз гарантирует вот эту вот надежность, честность и прозрачность", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".
Песков заявил, что с его точки зрения электронное голосование - это прекрасная практика. Он также рассказал, что уже вторые выборы сам голосует электронно и уже никогда не хотел бы ходить на участки, даже когда не будет пандемии.
"И я надеюсь, что все вот эти вот дискуссии, они улягутся, я надеюсь, что все, кто по-прежнему какие-то сомнения испытывают, они зададут свои вопросы", - сказал он.
Песков добавил, что в московском штабе по наблюдению за выборами, по его мнению, прекрасно отвечают на все поставленные вопросы и объясняют все ситуации.
"И понимаете, сам тот факт, что Путин выбрал электронное голосование для себя… А вы знаете, что Путин, он не является таким страстным поклонником всего электронного, все-таки все равно подвергается сомнению надежности электронного", - подчеркнул он.