https://ria.ru/20210926/golosovanie-1751873728.html

Блокчейн при электронном голосовании гарантирует надежность, заявил Песков

Блокчейн при электронном голосовании гарантирует надежность, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2021

Блокчейн при электронном голосовании гарантирует надежность, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что блокчейн при электронном голосовании гарантирует его надежность, честность и прозрачность, и выразил... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T14:06

2021-09-26T14:06

2021-09-26T14:07

выборы в государственную думу

политика

дмитрий песков

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750801059_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_1163539c64f0aec49eaf543976d3afdf.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что блокчейн при электронном голосовании гарантирует его надежность, честность и прозрачность, и выразил надежду, что все дискуссии по этому вопросу улягутся."В данном случае, когда использованы все современные технологии, когда обеспечивается абсолютная транспарентность, а главное, когда задействован распределенный реестр - ведь задействование блокчейна, это является гарантией того, что туда ничего нельзя дописать, оттуда ничего нельзя убрать: к трем нельзя прибавить пять и оставить это без следов - блокчейн как раз гарантирует вот эту вот надежность, честность и прозрачность", - сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".Песков заявил, что с его точки зрения электронное голосование - это прекрасная практика. Он также рассказал, что уже вторые выборы сам голосует электронно и уже никогда не хотел бы ходить на участки, даже когда не будет пандемии."И я надеюсь, что все вот эти вот дискуссии, они улягутся, я надеюсь, что все, кто по-прежнему какие-то сомнения испытывают, они зададут свои вопросы", - сказал он.Песков добавил, что в московском штабе по наблюдению за выборами, по его мнению, прекрасно отвечают на все поставленные вопросы и объясняют все ситуации."И понимаете, сам тот факт, что Путин выбрал электронное голосование для себя… А вы знаете, что Путин, он не является таким страстным поклонником всего электронного, все-таки все равно подвергается сомнению надежности электронного", - подчеркнул он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210925/vybory-1751810418.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, дмитрий песков, госдума рф, россия