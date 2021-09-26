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В Германии закрылись избирательные участки
В Германии закрылись избирательные участки - РИА Новости, 26.09.2021
В Германии закрылись избирательные участки
Избирательные участки для голосования на парламентских выборах зарылись в Германии. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T19:00
2021-09-26T19:11
в мире
германия
ангела меркель
выборы в парламент германии
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на парламентских выборах зарылись в Германии.Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье, почти 60 тысяч избирательных участков по всей стране работали до 18.00 (19.00 мск).По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.
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в мире, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии
19:00 26.09.2021 (обновлено: 19:11 26.09.2021)
 
В Германии закрылись избирательные участки

В Германии закрылись избирательные участки для голосования на выборах в бундестаг

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖенщина во время голосования на выборах в Бундестаг на одном из избирательных участков Потсдама
Женщина во время голосования на выборах в Бундестаг на одном из избирательных участков Потсдама - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на парламентских выборах зарылись в Германии.
Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье, почти 60 тысяч избирательных участков по всей стране работали до 18.00 (19.00 мск).
По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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В миреГерманияАнгела МеркельВыборы в парламент Германии
 
 
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