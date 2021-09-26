https://ria.ru/20210926/germaniya-1751899517.html

В Германии закрылись избирательные участки

В Германии закрылись избирательные участки - РИА Новости, 26.09.2021

В Германии закрылись избирательные участки

Избирательные участки для голосования на парламентских выборах зарылись в Германии. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T19:00

2021-09-26T19:00

2021-09-26T19:11

в мире

германия

ангела меркель

выборы в парламент германии

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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на парламентских выборах зарылись в Германии.Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье, почти 60 тысяч избирательных участков по всей стране работали до 18.00 (19.00 мск).По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.

https://ria.ru/20210926/merkel-1751867082.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии