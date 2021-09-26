https://ria.ru/20210926/germaniya-1751899517.html
В Германии закрылись избирательные участки
В Германии закрылись избирательные участки - РИА Новости, 26.09.2021
В Германии закрылись избирательные участки
Избирательные участки для голосования на парламентских выборах зарылись в Германии. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T19:00
2021-09-26T19:00
2021-09-26T19:11
в мире
германия
ангела меркель
выборы в парламент германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751894512_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_964b80a7db74386adc13416121f81134.jpg
БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на парламентских выборах зарылись в Германии.Выборы в бундестаг ФРГ прошли в воскресенье, почти 60 тысяч избирательных участков по всей стране работали до 18.00 (19.00 мск).По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.
https://ria.ru/20210926/merkel-1751867082.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751894512_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_473fe6893aad8941f1fbfdf0fad95cbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, ангела меркель, выборы в парламент германии
19:00 26.09.2021 (обновлено: 19:11 26.09.2021)
В Германии закрылись избирательные участки
В Германии закрылись избирательные участки для голосования на выборах в бундестаг