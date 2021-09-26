https://ria.ru/20210926/germaniya-1751869678.html

Немецкий политолог рассказал, что позволило Меркель быть у власти 16 лет

Немецкий политолог рассказал, что позволило Меркель быть у власти 16 лет - РИА Новости, 26.09.2021

Немецкий политолог рассказал, что позволило Меркель быть у власти 16 лет

Способность канцлера ФРГ Ангелы Меркель находить компромиссы, договариваться с соратниками и противниками, а также существовавший ранее запрос общества Германии РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T13:09

2021-09-26T13:09

2021-09-26T13:09

в мире

германия

ангела меркель

бундестаг германии

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Способность канцлера ФРГ Ангелы Меркель находить компромиссы, договариваться с соратниками и противниками, а также существовавший ранее запрос общества Германии на женщину-политика на первых ролях в стране - эти и другие факторы обеспечили поддержку ей на протяжении долгого времени, считает политолог из Берлина Дмитрий Стратиевский."Несомненно, Меркель является политическим талантом. Она родилась и выросла в ГДР, в совсем иной системе координат, разительно отличавшейся от западной, в частности, западногерманской, где карьеры начинаются в совсем юном возрасте. В 1989 году 35-летняя Меркель была мало кому известным сотрудником отдела теоретической химии восточноберлинской Академии наук, далеким от политики. Это, казалось бы, делало маловероятным политический взлет даже в условиях турбулетного периода", - сказал РИА Новости эксперт.При этом, как напомнил собеседник, всего год спустя она уже стала депутатом Бундестага объединённой Германии, вскоре после этого федеральным министром и в следующее десятилетие возглавила крупнейшую партию в стране.По его словам, к этому нужно добавить экономический рост, финансовое и социальное благополучие немцев в 2000-2010-х годах, то есть удовлетворение существующим положением вещей, что является стимулом для поддержки.В Германии в воскресенье проходят выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.

https://ria.ru/20210926/lashet-1751864416.html

https://ria.ru/20210925/merkel-1751603901.html

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, ангела меркель, бундестаг германии, хдс/хсс