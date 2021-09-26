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Немецкий политолог рассказал, что позволило Меркель быть у власти 16 лет
Немецкий политолог рассказал, что позволило Меркель быть у власти 16 лет - РИА Новости, 26.09.2021
Немецкий политолог рассказал, что позволило Меркель быть у власти 16 лет
Способность канцлера ФРГ Ангелы Меркель находить компромиссы, договариваться с соратниками и противниками, а также существовавший ранее запрос общества Германии РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T13:09
2021-09-26T13:09
в мире
германия
ангела меркель
бундестаг германии
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Способность канцлера ФРГ Ангелы Меркель находить компромиссы, договариваться с соратниками и противниками, а также существовавший ранее запрос общества Германии на женщину-политика на первых ролях в стране - эти и другие факторы обеспечили поддержку ей на протяжении долгого времени, считает политолог из Берлина Дмитрий Стратиевский."Несомненно, Меркель является политическим талантом. Она родилась и выросла в ГДР, в совсем иной системе координат, разительно отличавшейся от западной, в частности, западногерманской, где карьеры начинаются в совсем юном возрасте. В 1989 году 35-летняя Меркель была мало кому известным сотрудником отдела теоретической химии восточноберлинской Академии наук, далеким от политики. Это, казалось бы, делало маловероятным политический взлет даже в условиях турбулетного периода", - сказал РИА Новости эксперт.При этом, как напомнил собеседник, всего год спустя она уже стала депутатом Бундестага объединённой Германии, вскоре после этого федеральным министром и в следующее десятилетие возглавила крупнейшую партию в стране.По его словам, к этому нужно добавить экономический рост, финансовое и социальное благополучие немцев в 2000-2010-х годах, то есть удовлетворение существующим положением вещей, что является стимулом для поддержки.В Германии в воскресенье проходят выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.
https://ria.ru/20210926/lashet-1751864416.html
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в мире, германия, ангела меркель, бундестаг германии, хдс/хсс
13:09 26.09.2021
 
Немецкий политолог рассказал, что позволило Меркель быть у власти 16 лет

Политолог из Берлина рассказал, что позволило Меркель оставаться у власти 16 лет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Способность канцлера ФРГ Ангелы Меркель находить компромиссы, договариваться с соратниками и противниками, а также существовавший ранее запрос общества Германии на женщину-политика на первых ролях в стране - эти и другие факторы обеспечили поддержку ей на протяжении долгого времени, считает политолог из Берлина Дмитрий Стратиевский.
"Несомненно, Меркель является политическим талантом. Она родилась и выросла в ГДР, в совсем иной системе координат, разительно отличавшейся от западной, в частности, западногерманской, где карьеры начинаются в совсем юном возрасте. В 1989 году 35-летняя Меркель была мало кому известным сотрудником отдела теоретической химии восточноберлинской Академии наук, далеким от политики. Это, казалось бы, делало маловероятным политический взлет даже в условиях турбулетного периода", - сказал РИА Новости эксперт.
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При этом, как напомнил собеседник, всего год спустя она уже стала депутатом Бундестага объединённой Германии, вскоре после этого федеральным министром и в следующее десятилетие возглавила крупнейшую партию в стране.
"Меркель обладает отличным политическим чутьем, умением находить компромиссы, договариваться с соратниками и противниками, но, вместе с тем, при необходимости, "продавливать" решение, которое она считает нужным. Немалую роль сыграл и запрос общества на женщину-политика на первых ролях в стране, что было для Германии новым", - пояснил Стратиевский.
По его словам, к этому нужно добавить экономический рост, финансовое и социальное благополучие немцев в 2000-2010-х годах, то есть удовлетворение существующим положением вещей, что является стимулом для поддержки.
"Наконец, Меркель удалось во многом переформатировать консерваторов, сделать их близкими к центризму. Сама Меркель в немалой степени является воплощением центристской политики, она "левее", чем любой из четырёх её предшественников на посту канцлера от ХДС. Это открывало новые электоральные горизонты, притягивало к Меркель и христианским демократам дополнительных избирателей, которые, по идеологическим причинам, не были готовы голосовать за партию времен Гельмута Коля", - заключил политолог.
В Германии в воскресенье проходят выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.
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