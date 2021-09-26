https://ria.ru/20210926/germaniya-1751869233.html

В Западном Берлине голосуют за консерваторов и сожалеют об уходе Меркель

В Западном Берлине голосуют за консерваторов и сожалеют об уходе Меркель - РИА Новости, 26.09.2021

В Западном Берлине голосуют за консерваторов и сожалеют об уходе Меркель

В Западном Берлине, где традиционно голосуют за консерваторов, к которым относится блок Ангелы Меркель, многие отдают предпочтение им и сейчас, о своих... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T13:02

2021-09-26T13:02

2021-09-26T13:02

в мире

берлин (город)

германия

христианско-социальный союз

франк-вальтер штайнмайер

хдс/хсс

армин лашет

анналена бербок

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БЕРЛИН, 26 сентября - РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В Западном Берлине, где традиционно голосуют за консерваторов, к которым относится блок Ангелы Меркель, многие отдают предпочтение им и сейчас, о своих предпочтениях проголосовавшие рассказали корреспонденту РИА Новости.Выборы в бундестаг ФРГ стартовали в воскресенье. По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет.Из пятнадцати человек, с которыми пообщался корреспондент агентства, восемь заявили о поддержке блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), четверо - социал-демократов из СДПГ, а трое проголосовали либо за "Зеленых", либо за левых из Свободной демократической партии.Народу на участке, который расположен в начальной школе имени Эриха Кестнера, утром было немного. Очереди перед входом не было, несмотря на то, что проход в школу ограничен из-за санитарных правил, в связи с пандемией COVID. Голосующие - люди старшего и среднего возраста, многие пришли голосовать семьями.Ранее в воскресенье на избирательном участке в этой школе проголосовал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, из-за пандемических правил его сопровождали только несколько фотографов и телекамер.Корреспонденту РИА Новости сотрудники участка с гордостью показали кабинку, в которой президент заполнил свои бюллетени.На небольшом столике внутри стоят средства дезинфекции: гель для рук, бумажное полотенце. Избирателям нужно приходить на участок в защитных масках, также они могут приносить свои шариковые ручки."Мы постоянные избиратели "черных" (брендовый цвет христианских демократов из ХДС/ХСС – ред.). Но сейчас это просто необходимость - поддержать партию. Вообще, (уходящий канцлер ФРГ Ангела) Меркель могла бы еще раз выступить на выборах. Столько сейчас проблем - кризис (вызванный коронавирусом – ред.), наводнения (прошли летом на западе ФРГ, вызвав миллиардные убытки – ред.). Все очень озабочены", - сказала РИА Новости пожилая жительница Берлина, которая была на избирательном участке с мужем.Ее супруг коротко добавил, что "христианские демократы очень убедительны". "Не могу сказать это об остальных партиях", - подчеркнул мужчина.Шольц на протяжении последних месяцев избирательной кампании в Германии неизменно лидировал в соцопросах, опережая в популярности других кандидатов в канцлеры - Армина Лашета (ХДС/ХСС) и Анналену Бербок ("Зеленые"). По мнению телезрителей, Шольц также выиграл во всех трех раундах дебатов, в которых участвовали три кандидата.Отвечая на вопрос о том, сможет ли лидер "Зеленых" Бербок стать "хорошим канцлером для Германии", избирательница надолго задумалась."Наверное, нет. Это сейчас суперсложная задача. Но "Зеленым" все равно нужна поддержка", - ответила она после паузы.

https://ria.ru/20210926/lashet-1751864416.html

https://ria.ru/20210926/germaniya-1751857476.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), германия, христианско-социальный союз, франк-вальтер штайнмайер, хдс/хсс, армин лашет, анналена бербок