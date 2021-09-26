https://ria.ru/20210926/fotografiya-1751878298.html

В Москве около тысячи человек посетили выставку "Золотая черепаха"

В Москве около тысячи человек посетили выставку "Золотая черепаха" - РИА Новости, 26.09.2021

В Москве около тысячи человек посетили выставку "Золотая черепаха"

Около тысячи человек посетили выставку фотографии дикой природы "Золотая черепаха" в Москве в первый день работы, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T14:52

2021-09-26T14:52

2021-09-26T14:53

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третьяковская галерея

приморский край

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Около тысячи человек посетили выставку фотографии дикой природы "Золотая черепаха" в Москве в первый день работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Около тысячи человек посетили выставку "Золотая черепаха" в первый день работы", - говорится в сообщении.XV Международная выставка фотографии дикой природы стартовала накануне в Новой Третьяковке. Посетить мастер-классы, лектории, кинопоказы можно до 31 октября."Пятнадцать лет творческий конкурс объединяет страны и людей, служит благородному делу популяризации природоохранных идей и экологического просвещения подрастающего поколения, демонстрирует красоту дикой природы, подчеркивая ценность и необходимость сохранения животного и растительного мира нашей планеты. За это время в нем приняли участие 155 тысяч работ профессиональных фотографов из 146 стран мира – и сегодня лучшие из них представлены в залах Третьяковской галереи", – отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Отмечается, что сегодня на выставке День дальневосточного леопарда. Это самый редкий подвид семейства крупных кошачьих на Земле. В популяции всего около 110 особей. Бóльшая часть обитает в Приморском крае, несколько – на территории Китая.

https://ria.ru/20210924/mmkya-1751574029.html

приморский край

москва

земля

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третьяковская галерея, приморский край, москва, петр бирюков, telegram (приложение), земля