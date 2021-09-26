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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210926/fotografiya-1751878298.html
В Москве около тысячи человек посетили выставку "Золотая черепаха"
В Москве около тысячи человек посетили выставку "Золотая черепаха" - РИА Новости, 26.09.2021
В Москве около тысячи человек посетили выставку "Золотая черепаха"
Около тысячи человек посетили выставку фотографии дикой природы "Золотая черепаха" в Москве в первый день работы, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:52
2021-09-26T14:53
культура
третьяковская галерея
приморский край
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Около тысячи человек посетили выставку фотографии дикой природы "Золотая черепаха" в Москве в первый день работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Около тысячи человек посетили выставку "Золотая черепаха" в первый день работы", - говорится в сообщении.XV Международная выставка фотографии дикой природы стартовала накануне в Новой Третьяковке. Посетить мастер-классы, лектории, кинопоказы можно до 31 октября."Пятнадцать лет творческий конкурс объединяет страны и людей, служит благородному делу популяризации природоохранных идей и экологического просвещения подрастающего поколения, демонстрирует красоту дикой природы, подчеркивая ценность и необходимость сохранения животного и растительного мира нашей планеты. За это время в нем приняли участие 155 тысяч работ профессиональных фотографов из 146 стран мира – и сегодня лучшие из них представлены в залах Третьяковской галереи", – отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Отмечается, что сегодня на выставке День дальневосточного леопарда. Это самый редкий подвид семейства крупных кошачьих на Земле. В популяции всего около 110 особей. Бóльшая часть обитает в Приморском крае, несколько – на территории Китая.
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третьяковская галерея, приморский край, москва, петр бирюков, telegram (приложение), земля
14:52 26.09.2021 (обновлено: 14:53 26.09.2021)
 
В Москве около тысячи человек посетили выставку "Золотая черепаха"

В Москве около тысячи человек посетили фотовыставку "Золотая черепаха" за день работы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Около тысячи человек посетили выставку фотографии дикой природы "Золотая черепаха" в Москве в первый день работы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Около тысячи человек посетили выставку "Золотая черепаха" в первый день работы", - говорится в сообщении.
XV Международная выставка фотографии дикой природы стартовала накануне в Новой Третьяковке. Посетить мастер-классы, лектории, кинопоказы можно до 31 октября.
"Пятнадцать лет творческий конкурс объединяет страны и людей, служит благородному делу популяризации природоохранных идей и экологического просвещения подрастающего поколения, демонстрирует красоту дикой природы, подчеркивая ценность и необходимость сохранения животного и растительного мира нашей планеты. За это время в нем приняли участие 155 тысяч работ профессиональных фотографов из 146 стран мира – и сегодня лучшие из них представлены в залах Третьяковской галереи", – отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Отмечается, что сегодня на выставке День дальневосточного леопарда. Это самый редкий подвид семейства крупных кошачьих на Земле. В популяции всего около 110 особей. Бóльшая часть обитает в Приморском крае, несколько – на территории Китая.
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КультураТретьяковская галереяПриморский крайМоскваПетр БирюковTelegram (приложение)Земля
 
 
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