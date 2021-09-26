https://ria.ru/20210926/evakuatsiya-1751851976.html

Россиянка раскритиковала эвакуацию из-за извержения вулкана на Канарах

Россиянка раскритиковала эвакуацию из-за извержения вулкана на Канарах - РИА Новости, 26.09.2021

Россиянка раскритиковала эвакуацию из-за извержения вулкана на Канарах

Эвакуация на испанском острове Пальма (Канарские острова), где уже неделю продолжается извержение вулкана, проводится хаотично, в какой-то момент людям не... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T10:09

2021-09-26T10:09

2021-09-26T10:09

в мире

испания

канарские острова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750924133_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_24a18bcb1388f1264691ab329ff2ede9.jpg

МАДРИД, 26 сен - РИА Новости, Елена Шестернина. Эвакуация на испанском острове Пальма (Канарские острова), где уже неделю продолжается извержение вулкана, проводится хаотично, в какой-то момент людям не давали возможности помочь своим семьям, запретив проезд к месту проживания, рассказала корреспонденту РИА Новости россиянка Анжелика Медвед, живущая на острове.На настоящий момент из-за извержения вулкана были эвакуированы более шести тысяч человек, дома которых оказались в непосредственной близости от медленно спускающейся к морю лавы. Последняя эвакуация, около 160 человек из трех населенных пунктов - Тaхуйи, Таканде-де-Абахо и не эвакуированной ранее части Таканде-де-Арриба, была проведена в пятницу вечером.При этом она признает, что власти "хорошо проводят эвакуацию в том смысле, что никто не погиб: людей вывозят по радиусу 2 км, не тянут, пока лава подойдет вплотную". Однако она критикует работу вулканологов, которые прогнозировали, что вулкан взорвется в другом месте, они также ошиблись в количестве скопленной магмы, которой оказалось на порядок больше."Ошиблись во всем. Кроме того, власти не были готовы к расселению людей. На нашей стороне острова живут, наверное, 20 тысяч. Но это чисто по-испански: говорят, что готовы, потом все в последний момент", - говорит Анжелика.Дом Анжелики, которая вместе с мужем-словенцем живет на Пальме последние пять лет, в Лас-Манчас находится на пути лавы. "Мы не знаем, сохранился ли наш дом. Муж туда ездил пять дней назад, несколько дней назад там были друзья - дом стоял. Но он расположен как раз там, куда ползет один из рукавов лавы. Это будет чудо, если он устоит. А может его уже нет", - говорит она.Дом супруги сдавали немцам, а сами жили в безопасном на настоящий момент районе, хотя и расположенном недалеко от вулкана, Лос-Баррос. Но несколько дней назад немцы, которым они сдавали дом в Лас-Манчас, а также их друзья из этого района "появились перед воротами" - всего восемь человек "с собаками, кроликами, курами". "Их за четыре минуты эвакуировали, они, естественно, остались без всего. По-испански они не говорят, все немцы, не знали, куда ехать, прибежали к нам, все заплаканные и потерянные", - рассказывает Анжелика."Там люди выбегали в сланцах, за четыре минуты эвакуировались, с детьми, даже без документов, вообще без всего. Они были в ужасе. Наши друзья-немцы более организованные: у них сумки были готовы (власти предупреждали о возможной эвакуации заранее – ред.), но все равно - сумку схватил и побежал. Потом они смогли вернуться и забрать кур и кроликов. Но ни вещей, ни мебели, ничего нет", - говорит она.Немцы, которые снимали ее дом и жили там постоянно, в этот момент были на другом канарском острове, на Гомере. Они попытались проехать и забрать животных, но Гражданская гвардия их не пускала. "Они на испанском не говорят, с ними был мой муж, он сказал: "Пусть тогда животные сгорают". Только тогда их пустили в зону, но только забрать животных, даже не дали войти в дом", - рассказывает Анжелика.Сама она вместе с мужем четыре дня назад перебралась на север острова. Муж пережил весной инфаркт, сейчас у него вновь начались проблемы с сердцем, у Анжелики - с дыханием: пепел и пыль от вулкана разлетаются на много километров. Найти жилье на Пальме сейчас крайне сложно, "приткнуться негде, если нет родственников или очень хороших друзей", но Анжелике, по ее выражению, "повезло": она смогла снять дом в самом отдаленном от извержения районе, "где ничего не видно и не слышно, есть чем дышать".Дом в Лас-Манчас до катастрофы можно было продать за 370 тысяч евро. Сейчас Анжелика выясняет "насчет страховки". "Дом застрахован, но полную стоимость не выплачивают. От природных катастроф и войн дома не страхуют, однако государство заставляет страховые компании выплатить определенную сумму, сколько - неизвестно. Но главное, что никто не вернет участка. У нас было 1200 квадратных метров земли. Когда лава высотой 12 метров идет бульдозером, она все сметает на своем пути, все выравнивает. Там вообще нет больше ландшафта", - говорит Анжелика.В течение почти десяти дней перед началом извержения Пальму трясло от землетрясений. "Один мой знакомый здесь пережил извержения и 1949 года, и 1971 года. Другой – 1971-го. Они мне сразу сказали, когда начались землетрясения, то это из-за вулкана. У меня была паника – что делать. Мне сказали: если землетрясение, бежать из дома. Я подготовилась, упаковала все, знала, куда бежать. На испанские власти я не полагаюсь, помоги себе сам", - говорит Анжелика. "Все это долго, и психологически тяжело. Постоянные взрывы, все грохочет", - признается она.

https://ria.ru/20210925/vulkan-1751761939.html

https://ria.ru/20210924/vulkan-1751650069.html

https://ria.ru/20210921/vulkan-1751066584.html

испания

канарские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Природный пожар после извержения вулкана на Пальме В соцсетях появляются новые кадры с канарской Пальмы, где началось извержение вулкана. Аэропорт острова не затронут и продолжат работать. Испанский премьер Санчес отложил визит на Генассаблею ООН в Нью-Йорк и едет на Канары. 2021-09-26T10:09 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, испания, канарские острова