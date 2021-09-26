https://ria.ru/20210926/dtp-1751846981.html

В результате ДТП в Кемеровской области погибли три человека

В результате ДТП в Кемеровской области погибли три человека - РИА Новости, 26.09.2021

В результате ДТП в Кемеровской области погибли три человека

Три человека погибли, пятеро пострадали, в том числе несовершеннолетние, в результате ДТП в Кемеровской области, сообщается на сайте "МВД медиа". РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T08:58

2021-09-26T08:58

2021-09-26T08:58

происшествия

кемеровская область

авто

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Три человека погибли, пятеро пострадали, в том числе несовершеннолетние, в результате ДТП в Кемеровской области, сообщается на сайте "МВД медиа".По предварительным данным, вечером в субботу в городе Белово Кемеровской области произошло столкновение автомобилей "Лада Приора" и ВАЗ-2114."В результате аварии от полученных травм скончались 22-летний водитель ВАЗа, а также его 19-летняя и 20-летняя пассажирки. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены пять человек: водитель и пассажиры "Лады", в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Добавляется, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. "На место выезжали следственно-оперативные группы ГУМВД России по Кемеровской области и межмуниципального отдела МВД России "Беловский", а также экипажи ГИБДД", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210902/ubiystvo-1748370474.html

кемеровская область

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2021

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происшествия, кемеровская область, авто