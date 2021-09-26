Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210926/dtp-1751846981.html
В результате ДТП в Кемеровской области погибли три человека
В результате ДТП в Кемеровской области погибли три человека - РИА Новости, 26.09.2021
В результате ДТП в Кемеровской области погибли три человека
Три человека погибли, пятеро пострадали, в том числе несовершеннолетние, в результате ДТП в Кемеровской области, сообщается на сайте "МВД медиа". РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T08:58
2021-09-26T08:58
происшествия
кемеровская область
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Три человека погибли, пятеро пострадали, в том числе несовершеннолетние, в результате ДТП в Кемеровской области, сообщается на сайте "МВД медиа".По предварительным данным, вечером в субботу в городе Белово Кемеровской области произошло столкновение автомобилей "Лада Приора" и ВАЗ-2114."В результате аварии от полученных травм скончались 22-летний водитель ВАЗа, а также его 19-летняя и 20-летняя пассажирки. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены пять человек: водитель и пассажиры "Лады", в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Добавляется, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. "На место выезжали следственно-оперативные группы ГУМВД России по Кемеровской области и межмуниципального отдела МВД России "Беловский", а также экипажи ГИБДД", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210902/ubiystvo-1748370474.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кемеровская область, авто
08:58 26.09.2021
 
В результате ДТП в Кемеровской области погибли три человека

В результате ДТП в Кемеровской области погибли три человека, еще пятеро пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Три человека погибли, пятеро пострадали, в том числе несовершеннолетние, в результате ДТП в Кемеровской области, сообщается на сайте "МВД медиа".
По предварительным данным, вечером в субботу в городе Белово Кемеровской области произошло столкновение автомобилей "Лада Приора" и ВАЗ-2114.
"В результате аварии от полученных травм скончались 22-летний водитель ВАЗа, а также его 19-летняя и 20-летняя пассажирки. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены пять человек: водитель и пассажиры "Лады", в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. "На место выезжали следственно-оперативные группы ГУМВД России по Кемеровской области и межмуниципального отдела МВД России "Беловский", а также экипажи ГИБДД", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 14:49
В Кузбассе убили женщину и двух детей
 
ПроисшествияКемеровская областьАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
04:55Вучич пообещал задействовать силы для защиты сербского населения в Косово
04:44Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг
04:32Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг
04:23Ученые раскрыли тайну древнейших ювелирных украшений
04:19В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
04:09Названы самые тяжелые для возврата кредиты
04:02На Камчатке частный вертолет завалился при посадке на бок
04:00Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО
03:58Российские дипломаты призвали предоставить медпомощь Ярошенко
03:54В Приморье пропали три туристки
03:38Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири
03:27НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС
03:21Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России
03:18Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре
03:07Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
03:00Ученые рассказали, как тренировки влияют на гипертоников
03:00Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье
02:50Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
02:46Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов
Лента новостейМолния