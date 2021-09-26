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Конфликт в Донбассе можно решить только диалогом украинцев, заявил Песков
Конфликт в Донбассе можно решить только диалогом украинцев, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2021
Конфликт в Донбассе можно решить только диалогом украинцев, заявил Песков
Конфликт в Донбассе внутриукраинский, его можно решить, только если украинцы начнут говорить друг с другом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:14
2021-09-26T14:14
в мире
украина
дмитрий песков
донбасс
владимир соловьев (телеведущий)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Конфликт в Донбассе внутриукраинский, его можно решить, только если украинцы начнут говорить друг с другом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Кроме того, постоянные попытки все-таки повернуть дело таким образом, что сторонами конфликта, который мы все пытаемся помочь решить, является Украина и РФ. Это не так все-таки. Все-таки это конфликт внутриукраинский. И, конечно же, он может решаться, только если украинцы там и там начнут говорить друг с другом", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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в мире, украина, дмитрий песков, донбасс, владимир соловьев (телеведущий), россия
14:14 26.09.2021
 
Конфликт в Донбассе можно решить только диалогом украинцев, заявил Песков

Песков: конфликт в Донбассе можно решить только диалогом украинцев

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий армии Украины
Военнослужащий армии Украины - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Конфликт в Донбассе внутриукраинский, его можно решить, только если украинцы начнут говорить друг с другом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Кроме того, постоянные попытки все-таки повернуть дело таким образом, что сторонами конфликта, который мы все пытаемся помочь решить, является Украина и РФ. Это не так все-таки. Все-таки это конфликт внутриукраинский. И, конечно же, он может решаться, только если украинцы там и там начнут говорить друг с другом", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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В миреУкраинаДмитрий ПесковДонбассВладимир Соловьев (телеведущий)Россия
 
 
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