https://ria.ru/20210926/donbass-1751875010.html

Конфликт в Донбассе можно решить только диалогом украинцев, заявил Песков

Конфликт в Донбассе можно решить только диалогом украинцев, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2021

Конфликт в Донбассе можно решить только диалогом украинцев, заявил Песков

Конфликт в Донбассе внутриукраинский, его можно решить, только если украинцы начнут говорить друг с другом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T14:14

2021-09-26T14:14

2021-09-26T14:14

в мире

украина

дмитрий песков

донбасс

владимир соловьев (телеведущий)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. Конфликт в Донбассе внутриукраинский, его можно решить, только если украинцы начнут говорить друг с другом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Кроме того, постоянные попытки все-таки повернуть дело таким образом, что сторонами конфликта, который мы все пытаемся помочь решить, является Украина и РФ. Это не так все-таки. Все-таки это конфликт внутриукраинский. И, конечно же, он может решаться, только если украинцы там и там начнут говорить друг с другом", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20210925/zakhvat-1751786783.html

украина

донбасс

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, дмитрий песков, донбасс, владимир соловьев (телеведущий), россия