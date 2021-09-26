https://ria.ru/20210926/byulleteni-1751900985.html

ЦИК Германии прокомментировал сообщения о нехватке бюллетеней на выборах

ЦИК Германии прокомментировал сообщения о нехватке бюллетеней на выборах - РИА Новости, 26.09.2021

ЦИК Германии прокомментировал сообщения о нехватке бюллетеней на выборах

ЦИК ФРГ на фоне сообщений СМИ о нехватке бюллетеней на избирательных участках в Берлине заявил, что бюллетеней на выборы в бундестаг Германии хватит всем. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T18:57

2021-09-26T18:57

2021-09-26T20:31

в мире

берлин (город)

германия

ангела меркель

выборы в парламент германии

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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. ЦИК ФРГ на фоне сообщений СМИ о нехватке бюллетеней на избирательных участках в Берлине заявил, что бюллетеней на выборы в бундестаг Германии хватит всем."Нет никаких признаков, говорящих о том, что избирательных бюллетеней на выборы в бундестаг не хватает", - сообщается в Twitter ЦИК.Параллельно в городе проходят выборы в парламент Берлина, а также в Собрание представителей административных округов города. ЦИК сообщил, что решит проблему нехватки бюллетеней для выборов в Собрание.Выборы в бундестаг ФРГ стартовали в воскресенье. По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. Почти 60 тысяч избирательных участков в Германии будут работать до 18.00 (19.00 мск). По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.

https://ria.ru/20210926/merkel-1751867082.html

берлин (город)

германия

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Очередь людей перед избирательными участками в Германии Участки на парламентских выборах в Германии официально закрылись, но тех, кто встал в очередь и не успел проголосовать, все же решено пустить на участки (видео с одного из участков за 20 минут до закрытия). 2021-09-26T18:57 true PT0M10S

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в мире, берлин (город), германия, ангела меркель, выборы в парламент германии