https://ria.ru/20210926/byulleteni-1751900985.html
ЦИК Германии прокомментировал сообщения о нехватке бюллетеней на выборах
ЦИК Германии прокомментировал сообщения о нехватке бюллетеней на выборах - РИА Новости, 26.09.2021
ЦИК Германии прокомментировал сообщения о нехватке бюллетеней на выборах
ЦИК ФРГ на фоне сообщений СМИ о нехватке бюллетеней на избирательных участках в Берлине заявил, что бюллетеней на выборы в бундестаг Германии хватит всем. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T18:57
2021-09-26T18:57
2021-09-26T20:31
в мире
берлин (город)
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ангела меркель
выборы в парламент германии
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. ЦИК ФРГ на фоне сообщений СМИ о нехватке бюллетеней на избирательных участках в Берлине заявил, что бюллетеней на выборы в бундестаг Германии хватит всем."Нет никаких признаков, говорящих о том, что избирательных бюллетеней на выборы в бундестаг не хватает", - сообщается в Twitter ЦИК.Параллельно в городе проходят выборы в парламент Берлина, а также в Собрание представителей административных округов города. ЦИК сообщил, что решит проблему нехватки бюллетеней для выборов в Собрание.Выборы в бундестаг ФРГ стартовали в воскресенье. По итогам голосования 26 сентября на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. Почти 60 тысяч избирательных участков в Германии будут работать до 18.00 (19.00 мск). По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.
https://ria.ru/20210926/merkel-1751867082.html
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Очередь людей перед избирательными участками в Германии
Участки на парламентских выборах в Германии официально закрылись, но тех, кто встал в очередь и не успел проголосовать, все же решено пустить на участки (видео с одного из участков за 20 минут до закрытия).
2021-09-26T18:57
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в мире, берлин (город), германия, ангела меркель, выборы в парламент германии
18:57 26.09.2021 (обновлено: 20:31 26.09.2021)
ЦИК Германии прокомментировал сообщения о нехватке бюллетеней на выборах
ЦИК Германии заверил, что бюллетеней на выборы в бундестаг хватит на всех