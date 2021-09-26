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В Москве благоустроили более пяти тысяч городских территорий в 2021 году
В Москве благоустроили более пяти тысяч городских территорий в 2021 году - РИА Новости, 26.09.2021
В Москве благоустроили более пяти тысяч городских территорий в 2021 году
Комплекс городского хозяйства Москвы провел работы по благоустройству более чем на пяти тысячах городских территорий и общественных пространств в этом году,... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:41
2021-09-26T11:41
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы провел работы по благоустройству более чем на пяти тысячах городских территорий и общественных пространств в этом году, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков."В этом году специалистами комплекса городского хозяйства Москвы проведены масштабные мероприятия по комплексному благоустройству городских территорий и общественных пространств. Работы прошли более чем на пяти тысячах объектов", - приводятся слова Бирюкова на сайте мэра Москвы.Работы прошли на набережных острова Балчуг, участках Ленинского проспекта, улице Красная пресня, территории около новых и строящихся станций Московских центральных диаметров и Большой кольцевой линии метро, проспекте Андропова, Звенигородском шоссе. Здесь создали новые прогулочные зоны, новые парки и скверы."Благодаря масштабным программам благоустройства Москва сегодня по праву считается одним из самых красивых и удобных для жизни мегаполисов. Российская столица входит в пятерку наиболее привлекательных для инвесторов европейских городов и ежегодно подтверждает лидерство в рейтингах российских городов по индексу качества городской среды", - подчеркнул Бирюков.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
11:41 26.09.2021
 
В Москве благоустроили более пяти тысяч городских территорий в 2021 году

Заммэра Бирюков: в Москве благоустроили более пяти тысяч городских территорий в 2021 году

© Городское хозяйство МосквыСмотровая площадка над Москвой-рекой на благоустроенной набережной острова Балчуг
Смотровая площадка над Москвой-рекой на благоустроенной набережной острова Балчуг
© Городское хозяйство Москвы
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы провел работы по благоустройству более чем на пяти тысячах городских территорий и общественных пространств в этом году, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"В этом году специалистами комплекса городского хозяйства Москвы проведены масштабные мероприятия по комплексному благоустройству городских территорий и общественных пространств. Работы прошли более чем на пяти тысячах объектов", - приводятся слова Бирюкова на сайте мэра Москвы.
Работы прошли на набережных острова Балчуг, участках Ленинского проспекта, улице Красная пресня, территории около новых и строящихся станций Московских центральных диаметров и Большой кольцевой линии метро, проспекте Андропова, Звенигородском шоссе. Здесь создали новые прогулочные зоны, новые парки и скверы.
"Благодаря масштабным программам благоустройства Москва сегодня по праву считается одним из самых красивых и удобных для жизни мегаполисов. Российская столица входит в пятерку наиболее привлекательных для инвесторов европейских городов и ежегодно подтверждает лидерство в рейтингах российских городов по индексу качества городской среды", - подчеркнул Бирюков.
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