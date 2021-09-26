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В Кремле рассказали о работе над безопасностью Путина
В Кремле рассказали о работе над безопасностью Путина - РИА Новости, 26.09.2021
В Кремле рассказали о работе над безопасностью Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что за безопасность Владимира Путина отвечают постоянно, даже когда глава государства находится в... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:11
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политика
владимир путин
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что за безопасность Владимира Путина отвечают постоянно, даже когда глава государства находится в отпуске."Безусловно. Безопасностью президента &lt;…&gt; занимаются постоянно те, кому это положено", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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политика, владимир путин, дмитрий песков
14:11 26.09.2021 (обновлено: 17:34 26.09.2021)
 
В Кремле рассказали о работе над безопасностью Путина

Пресс-секретарь Путина Песков: безопасностью президента занимаются постоянно

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкОтдых президента РФ В. Путина в Сибири
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что за безопасность Владимира Путина отвечают постоянно, даже когда глава государства находится в отпуске.
"Безусловно. Безопасностью президента <…> занимаются постоянно те, кому это положено", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Палатка, костер и рыбалка: отпуск Путина в сибирской тайге - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 15:01
Палатка, костер и рыбалка: отпуск Путина в сибирской тайгеВ начале сентября Владимир Путин провел короткий отпуск в сибирской тайге. Рыбалка, прогулка по горам, палатка и, конечно, задушевные разговоры у костра. Президент в этих местах не в первый раз, но невероятная красота тайги притягивает снова и снова.
 
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