https://ria.ru/20210926/bezopasnost-1751874494.html
В Кремле рассказали о работе над безопасностью Путина
В Кремле рассказали о работе над безопасностью Путина - РИА Новости, 26.09.2021
В Кремле рассказали о работе над безопасностью Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что за безопасность Владимира Путина отвечают постоянно, даже когда глава государства находится в... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T14:11
2021-09-26T14:11
2021-09-26T17:34
политика
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155949/84/1559498446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bd8333862e4d9369679a00f47c463135.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что за безопасность Владимира Путина отвечают постоянно, даже когда глава государства находится в отпуске."Безусловно. Безопасностью президента <…> занимаются постоянно те, кому это положено", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20210926/putin-1751878749.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155949/84/1559498446_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_867caf7f12d828a82fe78f3ff740847b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков
14:11 26.09.2021 (обновлено: 17:34 26.09.2021)
В Кремле рассказали о работе над безопасностью Путина
Пресс-секретарь Путина Песков: безопасностью президента занимаются постоянно