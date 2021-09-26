https://ria.ru/20210926/bezopasnost-1751874494.html

В Кремле рассказали о работе над безопасностью Путина

В Кремле рассказали о работе над безопасностью Путина - РИА Новости, 26.09.2021

В Кремле рассказали о работе над безопасностью Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что за безопасность Владимира Путина отвечают постоянно, даже когда глава государства находится в... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T14:11

2021-09-26T14:11

2021-09-26T17:34

политика

владимир путин

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что за безопасность Владимира Путина отвечают постоянно, даже когда глава государства находится в отпуске."Безусловно. Безопасностью президента <…> занимаются постоянно те, кому это положено", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20210926/putin-1751878749.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков