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В центре Берлина появились очереди при входе на избирательный участок

В центре Берлина появились очереди при входе на избирательный участок - РИА Новости, 26.09.2021

В центре Берлина появились очереди при входе на избирательный участок

Избирательный участок в центре Берлина начал собирать очереди желающих проголосовать на выборах в немецкий парламент, передаёт корреспондент РИА Новости с места РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T11:49

2021-09-26T11:49

2021-09-26T11:49

в мире

берлин (город)

германия

выборы в парламент германии

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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Избирательный участок в центре Берлина начал собирать очереди желающих проголосовать на выборах в немецкий парламент, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Избирательные участки открылись в 8.00 (9.00 мск) и будут работать до 18.00 (19.00 мск).На объединённом участке недалеко от Бранденбургских ворот (в помещении школы расположились сразу два избирательных участках) могут находиться восемь человек, при этом только четверо из них - избиратели. Вскоре после открытия участков здесь не наблюдалось ажиотажа, однако в районе 10.00 (11.00 мск) при входе уже выстроилась приличная очередь.Тем не менее, такая ситуация далеко не везде - например, на западе Берлина в престижном районе Штеглиц-Целендорф по-прежнему мало людей.Организаторы строго следят за соблюдением эпидемиологических мер. Входить на участок можно только в медицинской маске или респираторе типа FFP2. Можно принести личную шариковую ручку либо воспользоваться той, что предложат на участке - их регулярно дезинфицируют.Выборы в бундестаг ФРГ стартовали в воскресенье, открылись почти 60 тысяч избирательных участков. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.

берлин (город)

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), германия, выборы в парламент германии