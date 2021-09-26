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В центре Берлина появились очереди при входе на избирательный участок
В центре Берлина появились очереди при входе на избирательный участок - РИА Новости, 26.09.2021
В центре Берлина появились очереди при входе на избирательный участок
Избирательный участок в центре Берлина начал собирать очереди желающих проголосовать на выборах в немецкий парламент, передаёт корреспондент РИА Новости с места РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:49
2021-09-26T11:49
в мире
берлин (город)
германия
выборы в парламент германии
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Избирательный участок в центре Берлина начал собирать очереди желающих проголосовать на выборах в немецкий парламент, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Избирательные участки открылись в 8.00 (9.00 мск) и будут работать до 18.00 (19.00 мск).На объединённом участке недалеко от Бранденбургских ворот (в помещении школы расположились сразу два избирательных участках) могут находиться восемь человек, при этом только четверо из них - избиратели. Вскоре после открытия участков здесь не наблюдалось ажиотажа, однако в районе 10.00 (11.00 мск) при входе уже выстроилась приличная очередь.Тем не менее, такая ситуация далеко не везде - например, на западе Берлина в престижном районе Штеглиц-Целендорф по-прежнему мало людей.Организаторы строго следят за соблюдением эпидемиологических мер. Входить на участок можно только в медицинской маске или респираторе типа FFP2. Можно принести личную шариковую ручку либо воспользоваться той, что предложат на участке - их регулярно дезинфицируют.Выборы в бундестаг ФРГ стартовали в воскресенье, открылись почти 60 тысяч избирательных участков. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.
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в мире, берлин (город), германия, выборы в парламент германии
11:49 26.09.2021
 
В центре Берлина появились очереди при входе на избирательный участок

В центре Берлина появились очереди из голосующих на выборах в бундестаг

© AP Photo / Markus SchreiberЖенщина голосует на одном из избирательных участков в Берлине во время парламентских выборов в Германии
Женщина голосует на одном из избирательных участков в Берлине во время парламентских выборов в Германии - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Избирательный участок в центре Берлина начал собирать очереди желающих проголосовать на выборах в немецкий парламент, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Избирательные участки открылись в 8.00 (9.00 мск) и будут работать до 18.00 (19.00 мск).
На объединённом участке недалеко от Бранденбургских ворот (в помещении школы расположились сразу два избирательных участках) могут находиться восемь человек, при этом только четверо из них - избиратели. Вскоре после открытия участков здесь не наблюдалось ажиотажа, однако в районе 10.00 (11.00 мск) при входе уже выстроилась приличная очередь.
Тем не менее, такая ситуация далеко не везде - например, на западе Берлина в престижном районе Штеглиц-Целендорф по-прежнему мало людей.
Организаторы строго следят за соблюдением эпидемиологических мер. Входить на участок можно только в медицинской маске или респираторе типа FFP2. Можно принести личную шариковую ручку либо воспользоваться той, что предложат на участке - их регулярно дезинфицируют.
Выборы в бундестаг ФРГ стартовали в воскресенье, открылись почти 60 тысяч избирательных участков. По итогам голосования на очередной четырехлетний срок будет сформировано правительство и выдвинут канцлер, который сменит на посту Ангелу Меркель, занимавшую должность главы германского кабмина на протяжении 16 лет. По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.
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