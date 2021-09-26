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Процедура выборов в парламент Германии

Процедура выборов в парламент Германии - РИА Новости, 26.09.2021

Процедура выборов в парламент Германии

Парламент Германии – бундестаг – является высшим законодательным органом страны. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T02:12

2021-09-26T02:12

2021-09-26T02:12

справки

германия

бундестаг германии

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Парламент Германии – бундестаг – является высшим законодательным органом страны.Согласно Конституции, члены бундестага принимают законы, избирают федерального канцлера, контролируют деятельность кабинета министров, утверждают федеральный бюджет.Бундестаг избирается сроком на четыре года путем всеобщих, прямых, свободных и равных выборов при тайном голосовании.Президент ФРГ назначает день выборов, который должен приходиться на воскресенье или другой установленный нерабочий день.Немецкий бундестаг насчитывает не менее 598 депутатов (без учета компенсационных мандатов). В бундестаге 19-го созыва было 709 депутатов.На выборах в бундестаг применяется смешанная избирательная система: половина от общего числа депутатов избирается в одномандатных избирательных округах по мажоритарной избирательной системе относительного большинства, другая половина — в многомандатных избирательных округах по пропорциональной системе через земельные партийные списки.Вся территория Германии разделена на 299 одномандатных округа, от каждого из которых в бундестаг избирается по одному депутату.Голосование по партийным спискам проходит в 16 многомандатных округах.Каждая федеральная земля представляет собой отдельный многомандатный округ, от которого избирается определенное число депутатов в соответствии с населением федеральной земли.Право голосовать на выборах имеют граждане Германии, достигшие на день выборов 18 лет; имеющие жилье или иным надлежащим образом, проживающие в Германии не менее трех месяцев; не лишенные избирательного права. Принимать участие в голосовании могут только те граждане, которые были внесены в избирательный реестр.Граждане Германии, проживающие за пределами ее территории и не зарегистрированные в Германии, должны подавать письменное заявление о внесении в список избирателей соответствующего муниципалитета перед каждыми выборами.Каждый правомочный избиратель получает уведомление о голосовании, которое включает информацию о месте и времени голосования. Пассивным избирательным правом обладают лица, которые являются ко дню выборов не менее одного года немцами в смысле положений пункта 1 статьи 116 Конституции (каждый, кто имеет гражданство ФРГ, беженцы или перемещенные лица немецкой национальности, а также супруг или потомки одного из этих лиц) и достиг восемнадцатилетнего возраста.Право выдвигать кандидатов на выборах в бундестаг имеют политические партии и лица, обладающие избирательным правом. Выбор и выдвижение кандидатов в федеральных землях производится только партиями.Партии для выборов в бундестаг составляют из своих кандидатов земельные партийные списки: каждое из 16 земельных партийных отделений готовит свой список. В соответствии с размером федеральных земель их партийные списки включаются в федеральный, возглавляемый партийным кандидатом в канцлеры.Каждый кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе или только от одного земельного партийного списка.Политические партии, не представленные в бундестаге с момента проведения последних выборов как минимум пятью депутатами, могут выдвигать кандидатов лишь после того, как уведомят Федерального руководителя по проведению выборов о своем намерении участвовать в избирательной кампании, а Федеральная комиссия по выборам признает, что они действительно являются партиями.Партия, не представленная в парламенте, должна собрать не менее 200 подписей избирателей в каждом округе, где выдвигается ее кандидат. В федеральных землях, где выдвигаются списки кандидатов, партия, не представленная в парламенте, должна собрать подписи 0,1% электората, участвовавшего в этой земле в последних выборах в бундестаг (но не более двух тысяч избирателей).Требование о сборе подписей не распространяется на партии национальных меньшинств.Каждый избиратель на выборах в бундестаг имеет два голоса. Первый голос отдается за кандидата по избирательному округу. Вторым голосом избирается кандидат по земельному списку партии. Вторые голоса имеют больший вес, так как они определяют соотношение сил в парламенте, а именно – количество мест отдельных партий.Избиратель, который не может или не хочет лично явиться на избирательный участок, может воспользоваться правом голоса по почте без каких-либо дополнительных оснований. Для этого ему необходимо подать заявление на получение бюллетеня для голосования. Заполненный бюллетень гражданин может отправить в избирательную комиссию письмом или доставить непосредственно по адресу, указанному в избирательном конверте.Места в бундестаге получают партии, которые набрали не менее 5% голосов, отданных за них. Количество мест, получаемых прошедшей в бундестаг партией, пропорционально количеству отданных за нее вторых голосов. Эти места заполняются теми кандидатами от партии, которые одержали победу в одномандатных округах. Если таких кандидатов меньше, чем полученных партией мандатов, то оставшиеся парламентские места заполняются согласно партийному списку. Если же кандидатов от партии, победивших в одномандатных округах, больше, чем общее количество мандатов, полученных партией, то для таких кандидатов создаются дополнительные места.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, германия, бундестаг германии