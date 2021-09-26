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В Белграде проверят законность действий спецназа против сербов в Косово
В Белграде проверят законность действий спецназа против сербов в Косово - РИА Новости, 26.09.2021
В Белграде проверят законность действий спецназа против сербов в Косово
Прокуратура Сербии проверит законность силовые акции специальных подразделений властей самопровозглашенной республики Косово против местных сербов на севере... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T19:16
2021-09-26T19:16
в мире
приштина
оон
косово
нато
миг-29
ми-35
александр вучич
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БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Прокуратура Сербии проверит законность силовые акции специальных подразделений властей самопровозглашенной республики Косово против местных сербов на севере края, Белград действует в регионе в рамках своих полномочий, заявил министр обороны страны Небойша Стефанович.Вице-премьер и министр обороны Стефанович и начальник генштаба Милан Мойсилович вместе с российским послом Александром Боцан-Харченко и военным атташе РФ генерал-майором Александром Зинченко осмотрели в воскресенье подразделения сербской армии в Рашке близ Косово и Метохии."Наша прокуратура в ближайшие дни рассмотрит, есть ли основания для возбуждения дел против бойцов спецподразделения РОСУ, которые совершали различные преступления по отношению к сербам в нашем южном крае. Все международные структуры проинформируем, что происходит в Косово и Метохии, и почему не соблюдаются международные правила, резолюция ООН и Брюссельское соглашение", - цитирует военное ведомство Стефановича.Он указал, что уже восемь лет Приштина не соблюдает достигнутое в диалоге с Белградом под эгидой ЕС соглашение о формировании Сообщества сербских общин (ССО) с правами автономии в крае, а сербов, разместивших в Косово символику ССО, в последние дни задерживает косовская полиция."Мы никого не задержали, не вошли на север края, не размахиваем оружием в Косово и Метохии, не предприняли ни одного шага, который бы увеличил напряженность. В то же время на севере проходит акция Приштины, единственная цель которой - усиление напряженности и угроза сербскому народу, и она должна быть остановлена", - указал глава сербского военного ведомства.Он подчеркнул, что Сербия "действует в рамках своих прав, и очень обеспокоена безопасностью на севере Косово и во всем регионе".Глава МИД Сербии Никола Селакович накануне на полях Генеральной ассамблеи ООН проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова об обстановке в Косово.Сербы, компактно проживающие на севере Косово, 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Местные СМИ в пятницу разместили видео пролетающих в районе близ КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии вертолетов Ми-35, в субботу и воскресенье в небе были замечены и истребители МиГ-29.Министр внутренних дел и экс-министр обороны Александр Вулин заявил в субботу, что вертолеты МВД и армии Сербии облетают район, прилегающий к административной линии между центральной частью страны и Косово и Метохии, силовые структуры страны готовы ответить на эскалацию насилия, но сделают все, чтобы избежать конфликта.Косовская полиция в минувший понедельник выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся гражданам у КПП "Брняк", протестующие отошли на несколько десятков метров, но остались там до субботы. Слезоточивый газ был применен и на КПП "Ярине", где сербы также отказались разойтись. Президент Александр Вучич заявил в специальном обращении вечером в понедельник, что Сербия призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество сербов в Косово.Полиция самопровозглашенной республики объявила в понедельник, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает у сербов не только моральный протест, но и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Ранее к контрольно-пропускным пунктам из Приштины были доставлены новые оборудованные контейнеры для работы таможенного и полицейского персонала, что насторожило местных сербов.В понедельник с визитом Белград посетил спецпредставитель ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, который обсудил ход диалога с президентом Сербии перед следующим раундом, намеченным на октябрь.-0-
https://ria.ru/20210926/napryazhennost-1751886444.html
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в мире, приштина, оон, косово, нато, миг-29, ми-35, александр вучич, александр боцан-харченко, россия, никола селакович
19:16 26.09.2021
 
В Белграде проверят законность действий спецназа против сербов в Косово

Прокуратура Сербии проверит законность действий спецназа против соотечественников в Косово

© Fotolia / krutenyukВид с воздуха на Белград, Сербия
Вид с воздуха на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© Fotolia / krutenyuk
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БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Прокуратура Сербии проверит законность силовые акции специальных подразделений властей самопровозглашенной республики Косово против местных сербов на севере края, Белград действует в регионе в рамках своих полномочий, заявил министр обороны страны Небойша Стефанович.
Вице-премьер и министр обороны Стефанович и начальник генштаба Милан Мойсилович вместе с российским послом Александром Боцан-Харченко и военным атташе РФ генерал-майором Александром Зинченко осмотрели в воскресенье подразделения сербской армии в Рашке близ Косово и Метохии.
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"Наша прокуратура в ближайшие дни рассмотрит, есть ли основания для возбуждения дел против бойцов спецподразделения РОСУ, которые совершали различные преступления по отношению к сербам в нашем южном крае. Все международные структуры проинформируем, что происходит в Косово и Метохии, и почему не соблюдаются международные правила, резолюция ООН и Брюссельское соглашение", - цитирует военное ведомство Стефановича.
Он указал, что уже восемь лет Приштина не соблюдает достигнутое в диалоге с Белградом под эгидой ЕС соглашение о формировании Сообщества сербских общин (ССО) с правами автономии в крае, а сербов, разместивших в Косово символику ССО, в последние дни задерживает косовская полиция.
"Мы никого не задержали, не вошли на север края, не размахиваем оружием в Косово и Метохии, не предприняли ни одного шага, который бы увеличил напряженность. В то же время на севере проходит акция Приштины, единственная цель которой - усиление напряженности и угроза сербскому народу, и она должна быть остановлена", - указал глава сербского военного ведомства.
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Он подчеркнул, что Сербия "действует в рамках своих прав, и очень обеспокоена безопасностью на севере Косово и во всем регионе".
Глава МИД Сербии Никола Селакович накануне на полях Генеральной ассамблеи ООН проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова об обстановке в Косово.
Сербы, компактно проживающие на севере Косово, 20 сентября начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Местные СМИ в пятницу разместили видео пролетающих в районе близ КПП "Ярине" со стороны центральной Сербии вертолетов Ми-35, в субботу и воскресенье в небе были замечены и истребители МиГ-29.
Министр внутренних дел и экс-министр обороны Александр Вулин заявил в субботу, что вертолеты МВД и армии Сербии облетают район, прилегающий к административной линии между центральной частью страны и Косово и Метохии, силовые структуры страны готовы ответить на эскалацию насилия, но сделают все, чтобы избежать конфликта.
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Косовская полиция в минувший понедельник выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся гражданам у КПП "Брняк", протестующие отошли на несколько десятков метров, но остались там до субботы. Слезоточивый газ был применен и на КПП "Ярине", где сербы также отказались разойтись. Президент Александр Вучич заявил в специальном обращении вечером в понедельник, что Сербия призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество сербов в Косово.
Полиция самопровозглашенной республики объявила в понедельник, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает у сербов не только моральный протест, но и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Ранее к контрольно-пропускным пунктам из Приштины были доставлены новые оборудованные контейнеры для работы таможенного и полицейского персонала, что насторожило местных сербов.
В понедельник с визитом Белград посетил спецпредставитель ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, который обсудил ход диалога с президентом Сербии перед следующим раундом, намеченным на октябрь.-0-
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