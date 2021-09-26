https://ria.ru/20210926/aksenov-1751862738.html

Аксенов может "замкнуть на себя" целевую федпрограмму, допустили в Крыму

Аксенов может "замкнуть на себя" целевую федпрограмму, допустили в Крыму - РИА Новости, 26.09.2021

Аксенов может "замкнуть на себя" целевую федпрограмму, допустили в Крыму

Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук допустил, что глава республики Сергей Аксенов после коррупционного скандала, фигурантом которого стал РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T11:50

2021-09-26T11:50

2021-09-26T11:50

политика

республика крым

сергей аксенов (политик)

александр форманчук

виталий нахлупин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук допустил, что глава республики Сергей Аксенов после коррупционного скандала, фигурантом которого стал профильный вице-премьер, может "замкнуть на себя" Федеральную целевую программу социально-экономического развития региона для ее эффективной реализации.Аксенов на текущей неделе принял отставку вице-премьера правительства Евгения Кабанова и министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова. Позже оба экс-чиновника были задержаны по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве и арестованы судом на два месяца."К сожалению, вице-премьеры, курирующие крымскую ФЦП, не смогли подстроиться под стиль работы и высокую планку Аксенова. Жажда наживы для них стала роковой. Проблема - найти новые кадры, которые будут соответствовать возложенным на них надеждам. Не исключено, что Аксенов может на себя замкнуть реализацию ФЦП, так как несет персональную ответственность за ее исполнение перед федеральным центром. Это может гарантировать эффективную реализацию программы", - сказал Форманчук РИА Новости.ФЦП развития Крыма до Кабанова курировал вице-премьер правительства региона Виталий Нахлупин, арестованный по обвинению в получении взяток в октябре 2018 года, решения суда на данный момент нет. Курирование программы перешло в его обязанности после ареста и отставки предыдущего куратора, вице-премьера Крыма Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество.

https://ria.ru/20210926/krym-1751861051.html

https://ria.ru/20210925/krym-1751764900.html

республика крым

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политика, республика крым, сергей аксенов (политик), александр форманчук, виталий нахлупин