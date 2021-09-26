Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210926/aksenov-1751862738.html
Аксенов может "замкнуть на себя" целевую федпрограмму, допустили в Крыму
Аксенов может "замкнуть на себя" целевую федпрограмму, допустили в Крыму - РИА Новости, 26.09.2021
Аксенов может "замкнуть на себя" целевую федпрограмму, допустили в Крыму
Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук допустил, что глава республики Сергей Аксенов после коррупционного скандала, фигурантом которого стал РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T11:50
2021-09-26T11:50
политика
республика крым
сергей аксенов (политик)
александр форманчук
виталий нахлупин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601518296_0:0:3036:1707_1920x0_80_0_0_022af590f5124f70fc4b14a7ba6e7a24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук допустил, что глава республики Сергей Аксенов после коррупционного скандала, фигурантом которого стал профильный вице-премьер, может "замкнуть на себя" Федеральную целевую программу социально-экономического развития региона для ее эффективной реализации.Аксенов на текущей неделе принял отставку вице-премьера правительства Евгения Кабанова и министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова. Позже оба экс-чиновника были задержаны по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве и арестованы судом на два месяца."К сожалению, вице-премьеры, курирующие крымскую ФЦП, не смогли подстроиться под стиль работы и высокую планку Аксенова. Жажда наживы для них стала роковой. Проблема - найти новые кадры, которые будут соответствовать возложенным на них надеждам. Не исключено, что Аксенов может на себя замкнуть реализацию ФЦП, так как несет персональную ответственность за ее исполнение перед федеральным центром. Это может гарантировать эффективную реализацию программы", - сказал Форманчук РИА Новости.ФЦП развития Крыма до Кабанова курировал вице-премьер правительства региона Виталий Нахлупин, арестованный по обвинению в получении взяток в октябре 2018 года, решения суда на данный момент нет. Курирование программы перешло в его обязанности после ареста и отставки предыдущего куратора, вице-премьера Крыма Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество.
https://ria.ru/20210926/krym-1751861051.html
https://ria.ru/20210925/krym-1751764900.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601518296_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_50ce164321647b529a31a54b4c80a9f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, республика крым, сергей аксенов (политик), александр форманчук, виталий нахлупин
11:50 26.09.2021
 
Аксенов может "замкнуть на себя" целевую федпрограмму, допустили в Крыму

Глава ОП Крыма Форманчук: Аксенов может "замкнуть на себя" федеральную целевую программу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов выступает на торжественном собрании в Госсовете Крыма, приуроченном к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выступает на торжественном собрании в Госсовете Крыма, приуроченном к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук допустил, что глава республики Сергей Аксенов после коррупционного скандала, фигурантом которого стал профильный вице-премьер, может "замкнуть на себя" Федеральную целевую программу социально-экономического развития региона для ее эффективной реализации.
Аксенов на текущей неделе принял отставку вице-премьера правительства Евгения Кабанова и министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова. Позже оба экс-чиновника были задержаны по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве и арестованы судом на два месяца.
Здание Совета министров Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
Вчера, 11:41
В Крыму заявили о начале реформирования структуры власти
"К сожалению, вице-премьеры, курирующие крымскую ФЦП, не смогли подстроиться под стиль работы и высокую планку Аксенова. Жажда наживы для них стала роковой. Проблема - найти новые кадры, которые будут соответствовать возложенным на них надеждам. Не исключено, что Аксенов может на себя замкнуть реализацию ФЦП, так как несет персональную ответственность за ее исполнение перед федеральным центром. Это может гарантировать эффективную реализацию программы", - сказал Форманчук РИА Новости.
ФЦП развития Крыма до Кабанова курировал вице-премьер правительства региона Виталий Нахлупин, арестованный по обвинению в получении взяток в октябре 2018 года, решения суда на данный момент нет. Курирование программы перешло в его обязанности после ареста и отставки предыдущего куратора, вице-премьера Крыма Олега Казурина, осужденного на 11,5 лет колонии за взяточничество.
Министр транспорта Республики Крым Евгений Исаков
25 сентября, 13:29
Министр транспорта Крыма Евгений Исаков ушел в отставку
 
ПолитикаРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Александр ФорманчукВиталий Нахлупин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
04:55Вучич пообещал задействовать силы для защиты сербского населения в Косово
04:44Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг
04:32Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг
04:23Ученые раскрыли тайну древнейших ювелирных украшений
04:19В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
04:09Названы самые тяжелые для возврата кредиты
04:02На Камчатке частный вертолет завалился при посадке на бок
04:00Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО
03:58Российские дипломаты призвали предоставить медпомощь Ярошенко
03:54В Приморье пропали три туристки
03:38Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири
03:27НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС
03:21Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России
03:18Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре
03:07Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
03:00Ученые рассказали, как тренировки влияют на гипертоников
03:00Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье
02:50Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
02:46Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов
Лента новостейМолния