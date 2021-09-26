Талибы заявили, что аэропорт Кабула готов ко всем рейсам
Талибы заявили, что аэропорт Кабула полностью готов к внутренним и международным рейсам
© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
© AP Photo / Bernat Armangue
КАБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что аэропорт афганской столицы Кабула полностью готов к внутренним и международным рейсам.
"Поскольку проблемы в международном аэропорту Кабула были решены, и аэропорт полностью готов к внутренним и международным рейсам, "Исламский эмират Афганистан" (самоназвание политической системы талибов - ред.) заверяет все авиакомпании в готовности к сотрудничеству и рассчитывает, что авиакомпании и страны, которые совершали ранее полеты в Кабул, возобновят рейсы", - сообщил в Twitter представитель МИД временного правительства Афганистана Абдул Кахар Балхи.
Ранее посол Пакистана в Кабуле Мансур Ахмад Хан заявил РИА Новости, что пакистанские авиалинии PIA и ряд других международных компаний готовы возобновить регулярные авиарейсы в международный аэропорт Кабула в течение одной - двух недель, как только вся инфраструктура воздушной гавани будет соответствовать стандартам ИКАО.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.