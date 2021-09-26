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При взрыве в Афганистане погиб разведчик "Талибана"*, сообщил источник
При взрыве в Афганистане погиб разведчик "Талибана"*, сообщил источник - РИА Новости, 26.09.2021
При взрыве в Афганистане погиб разведчик "Талибана"*, сообщил источник
Сотрудник разведки движения "Талибан"* погиб в результате взрыва в городе Джелалабад в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости местный... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T13:19
2021-09-26T13:19
2021-09-26T13:19
захват власти в афганистане талибами
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джелалабад
нангархар
россия
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Сотрудник разведки движения "Талибан"* погиб в результате взрыва в городе Джелалабад в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости местный источник."Сотрудник разведки "Талибана"* погиб при взрыве в городе Джелалабад сегодня утром", - заявил источник.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210925/afganistan-1751771244.html
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При взрыве в Афганистане погиб разведчик "Талибана"*, сообщил источник
Источник: при взрыве в Афганистане погиб сотрудник разведки "Талибана"*