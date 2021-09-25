https://ria.ru/20210925/zhirinovskiy-1751815893.html

Жириновский назвал Володина лучшим спикером Госдумы за все созывы

Жириновский назвал Володина лучшим спикером Госдумы за все созывы - РИА Новости, 25.09.2021

Жириновский назвал Володина лучшим спикером Госдумы за все созывы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал журналистам, почему поддерживает кандидатуру Вячеслава Володина в спикеры Госдумы, по его словам, это лучший... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T20:55

2021-09-25T20:55

2021-09-25T20:55

выборы в государственную думу

политика

владимир жириновский

вячеслав володин

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал журналистам, почему поддерживает кандидатуру Вячеслава Володина в спикеры Госдумы, по его словам, это лучший председатель за все ее время."Вячеслав Викторович - лучший руководитель за все созывы Госдумы. Только я это могу оценить… он очень доброжелательно настроен. Хочет мира и спокойствия. Он хороший организатор", - заявил Жириновский.По его словам, также при Володине улучшилась законотворческая деятельность парламента.

https://ria.ru/20210925/volodin-1751799704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир жириновский, вячеслав володин, госдума рф, лдпр