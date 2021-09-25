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Жириновский назвал Володина лучшим спикером Госдумы за все созывы
Жириновский назвал Володина лучшим спикером Госдумы за все созывы - РИА Новости, 25.09.2021
Жириновский назвал Володина лучшим спикером Госдумы за все созывы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал журналистам, почему поддерживает кандидатуру Вячеслава Володина в спикеры Госдумы, по его словам, это лучший... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T20:55
2021-09-25T20:55
2021-09-25T20:55
выборы в государственную думу
политика
владимир жириновский
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лдпр
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал журналистам, почему поддерживает кандидатуру Вячеслава Володина в спикеры Госдумы, по его словам, это лучший председатель за все ее время."Вячеслав Викторович - лучший руководитель за все созывы Госдумы. Только я это могу оценить… он очень доброжелательно настроен. Хочет мира и спокойствия. Он хороший организатор", - заявил Жириновский.По его словам, также при Володине улучшилась законотворческая деятельность парламента.
https://ria.ru/20210925/volodin-1751799704.html
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политика, владимир жириновский, вячеслав володин, госдума рф, лдпр
Жириновский назвал Володина лучшим спикером Госдумы за все созывы
Лидер ЛДПР Жириновский назвал Володина лучшим руководителем Госдумы за все созывы