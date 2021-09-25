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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210925/zhirinovskiy-1751806620.html
Жириновский объяснил, почему попросил Путина о встрече
Жириновский объяснил, почему попросил Путина о встрече - РИА Новости, 25.09.2021
Жириновский объяснил, почему попросил Путина о встрече
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина о личной встрече, чтобы попросить главу государства помочь увеличить число... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T19:26
2021-09-25T20:31
выборы в государственную думу
политика
владимир жириновский
владимир путин
лдпр
челябинск
госдума рф
киров
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина о личной встрече, чтобы попросить главу государства помочь увеличить число сенаторов от партии.Путин в субботу провел встречу с руководителями партий, прошедших в Госдуму. Жириновский попросил главу государства об организации личной встречи с ним."Хотел бы успеть попросить помочь президента… У нас по объективным причинам сократилась фракция. Хотелось как-то компенсировать. Мы готовы выдвинуть четырех местных депутатов заксобраний в сенаторы. Может быть, Приморье, Красноярск, Челябинск и Киров. И, конечно, здесь нужна поддержка президента. Это добавка (к депутатам)", - рассказал Жириновский журналистам.Также он добавил, что есть и другие вопросы для встречи с Путиным.
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политика, владимир жириновский, владимир путин, лдпр, челябинск, госдума рф, киров, россия
19:26 25.09.2021 (обновлено: 20:31 25.09.2021)
 
Жириновский объяснил, почему попросил Путина о встрече

Жириновский: на личной встрече попросим Путина помочь увеличить число сенаторов ЛДПР

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина о личной встрече, чтобы попросить главу государства помочь увеличить число сенаторов от партии.
Путин в субботу провел встречу с руководителями партий, прошедших в Госдуму. Жириновский попросил главу государства об организации личной встречи с ним.
"Хотел бы успеть попросить помочь президента… У нас по объективным причинам сократилась фракция. Хотелось как-то компенсировать. Мы готовы выдвинуть четырех местных депутатов заксобраний в сенаторы. Может быть, Приморье, Красноярск, Челябинск и Киров. И, конечно, здесь нужна поддержка президента. Это добавка (к депутатам)", - рассказал Жириновский журналистам.
Также он добавил, что есть и другие вопросы для встречи с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаВладимир ЖириновскийВладимир ПутинЛДПРЧелябинскГосдума РФКировРоссия
 
 
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