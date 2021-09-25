https://ria.ru/20210925/zhirinovskiy-1751806620.html

Жириновский объяснил, почему попросил Путина о встрече

Жириновский объяснил, почему попросил Путина о встрече - РИА Новости, 25.09.2021

Жириновский объяснил, почему попросил Путина о встрече

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина о личной встрече, чтобы попросить главу государства помочь увеличить число... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T19:26

2021-09-25T19:26

2021-09-25T20:31

выборы в государственную думу

политика

владимир жириновский

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лдпр

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госдума рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина о личной встрече, чтобы попросить главу государства помочь увеличить число сенаторов от партии.Путин в субботу провел встречу с руководителями партий, прошедших в Госдуму. Жириновский попросил главу государства об организации личной встречи с ним."Хотел бы успеть попросить помочь президента… У нас по объективным причинам сократилась фракция. Хотелось как-то компенсировать. Мы готовы выдвинуть четырех местных депутатов заксобраний в сенаторы. Может быть, Приморье, Красноярск, Челябинск и Киров. И, конечно, здесь нужна поддержка президента. Это добавка (к депутатам)", - рассказал Жириновский журналистам.Также он добавил, что есть и другие вопросы для встречи с Путиным.

https://ria.ru/20210925/putin-1751791782.html

челябинск

киров

россия

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политика, владимир жириновский, владимир путин, лдпр, челябинск, госдума рф, киров, россия