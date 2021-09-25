https://ria.ru/20210925/zhirinovskiy-1751788925.html

Жириновский предложил создать министерство по вопросам миграции

Жириновский предложил создать министерство по вопросам миграции - РИА Новости, 25.09.2021

Жириновский предложил создать министерство по вопросам миграции

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой создать министерство демографии и миграции и заняться работой по... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:27

2021-09-25T17:27

2021-09-25T17:30

политика

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владимир путин

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лдпр

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой создать министерство демографии и миграции и заняться работой по переселению людей из других стран на малозаселенные территории России."Министерство создать обязательно по демографии и миграции. Завозить население из стран, где происходят стихийные бедствия, там население гибнет, так давайте их перевезем в добровольном порядке в те территории, где у нас есть пустые пространства", - сказал Жириновский во время встречи Путина с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.

https://ria.ru/20210925/ssylki-1751786355.html

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политика, владимир жириновский, владимир путин, госдума рф, лдпр, россия