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Жириновский надеется, что комитет по международным делам возглавит Слуцкий
Жириновский надеется, что комитет по международным делам возглавит Слуцкий - РИА Новости, 25.09.2021
Жириновский надеется, что комитет по международным делам возглавит Слуцкий
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду, что комитет по международным делам останется за ЛДПР и его... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:16
2021-09-25T17:16
2021-09-25T17:43
выборы в государственную думу
политика
владимир жириновский
владимир путин
госдума рф
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду, что комитет по международным делам останется за ЛДПР и его продолжит возглавлять Леонид Слуцкий."Мы надеемся, что комитет останется в ведении фракции ЛДПР и он (Слуцкий – ред.) снова его возглавит. За последние годы он вырос в одну из наиболее знаковых фигур нашей внешней политики, работает мягко по форме, но жестко по существу", - сказал Жириновский во время встречи Путина с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.
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политика, владимир жириновский, владимир путин, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик)
17:16 25.09.2021 (обновлено: 17:43 25.09.2021)
Жириновский надеется, что комитет по международным делам возглавит Слуцкий
Лидер ЛДПР Жириновский надеется, что комитет по международным делам возглавит Слуцкий