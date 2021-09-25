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Жириновский надеется, что комитет по международным делам возглавит Слуцкий

Жириновский надеется, что комитет по международным делам возглавит Слуцкий - РИА Новости, 25.09.2021

Жириновский надеется, что комитет по международным делам возглавит Слуцкий

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду, что комитет по международным делам останется за ЛДПР и его... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:16

2021-09-25T17:16

2021-09-25T17:43

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леонид слуцкий (политик)

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду, что комитет по международным делам останется за ЛДПР и его продолжит возглавлять Леонид Слуцкий."Мы надеемся, что комитет останется в ведении фракции ЛДПР и он (Слуцкий – ред.) снова его возглавит. За последние годы он вырос в одну из наиболее знаковых фигур нашей внешней политики, работает мягко по форме, но жестко по существу", - сказал Жириновский во время встречи Путина с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир жириновский, владимир путин, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик)