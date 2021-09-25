https://ria.ru/20210925/zhirinovskiy-1751787180.html

Жириновский попросил ускорить строительство парламентского центра

Жириновский попросил ускорить строительство парламентского центра - РИА Новости, 25.09.2021

Жириновский попросил ускорить строительство парламентского центра

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил президента РФ Владимира Путина ускорить строительство парламентского центра. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:15

2021-09-25T17:15

2021-09-25T17:24

выборы в государственную думу

политика

владимир жириновский

госдума рф

владимир путин

лдпр

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил президента РФ Владимира Путина ускорить строительство парламентского центра."Просьба, если можно, ускорить начало строительства парламентского центра. Проект есть, земля есть. Это здание не годится, оно устаревшее, оно осыпается, душное. Если бы депутаты сидели в зале более свободно, никто бы не заболел и не умер", - сказал Жириновский на встрече Путина с руководством политических партий по итогам выборов в Госдуму."Просьба начать. Не надо никаких денег из бюджета, ни одной копейки. Московское правительство построит за два года в лучшем виде и ни одной копейки из федерального бюджета не будет взято", - добавил он.

https://ria.ru/20210925/ege-1751787724.html

россия

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политика, владимир жириновский, госдума рф, владимир путин, лдпр, россия