https://ria.ru/20210925/zhirinovskiy-1751787180.html
Жириновский попросил ускорить строительство парламентского центра
Жириновский попросил ускорить строительство парламентского центра - РИА Новости, 25.09.2021
Жириновский попросил ускорить строительство парламентского центра
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил президента РФ Владимира Путина ускорить строительство парламентского центра. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:15
2021-09-25T17:15
2021-09-25T17:24
выборы в государственную думу
политика
владимир жириновский
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лдпр
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил президента РФ Владимира Путина ускорить строительство парламентского центра."Просьба, если можно, ускорить начало строительства парламентского центра. Проект есть, земля есть. Это здание не годится, оно устаревшее, оно осыпается, душное. Если бы депутаты сидели в зале более свободно, никто бы не заболел и не умер", - сказал Жириновский на встрече Путина с руководством политических партий по итогам выборов в Госдуму."Просьба начать. Не надо никаких денег из бюджета, ни одной копейки. Московское правительство построит за два года в лучшем виде и ни одной копейки из федерального бюджета не будет взято", - добавил он.
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политика, владимир жириновский, госдума рф, владимир путин, лдпр, россия
17:15 25.09.2021 (обновлено: 17:24 25.09.2021)
Жириновский попросил ускорить строительство парламентского центра
Жириновский на встрече с Путиным попросил ускорить строительство парламентского центра