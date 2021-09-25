Зюганов пожаловался Путину на брянского губернатора
Зюганов пожаловался Путину на брянского губернатора из-за организации выборов
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Коммунистическая партия РФ" в Госдуме РФ Геннадий Зюганов
НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на брянского губернатора и чиновников из Уссурийска, которые, по его мнению, не смогли грамотно организовать избирательный процесс.
"Меня больше всего поразила Брянская область - это моя родина... Никогда такого безумия там не было, какое там устроил местный губернатор, надо расследовать. И до конца не расследовали в Уссурийске ... в прошлый раз ее поймали, в этот раз под камеры все воровала, растаскивала. Просто надо дать силовикам расследовать и закончить это безобразие", - сказал Зюганов во время встречи Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что из-за грубых нарушений были аннулированы бюллетени на участках в пяти субъектах РФ – Мордовии, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях. Сообщалось также, что в Брянской области главы участковых избирательных комиссий, где были зафиксированы нарушения, отстранены от работы.
Депутат Госдумы и зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин ранее призвал привлечь к ответственности главу городского округа Уссурийск Евгения Коржа, обвинив его в манипуляциях с голосованием на выборах, а также сообщил, что партия будет требовать отмены результатов выборов в городе.
В пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.