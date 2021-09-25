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Зюганов пожаловался Путину на брянского губернатора
Зюганов пожаловался Путину на брянского губернатора - РИА Новости, 25.09.2021
Зюганов пожаловался Путину на брянского губернатора
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на брянского губернатора и чиновников из Уссурийска, которые, по его мнению, не смогли... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T20:01
2021-09-25T20:01
политика
уссурийск
челябинская область
брянская область
юрий афонин
владимир путин
геннадий зюганов
госдума рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на брянского губернатора и чиновников из Уссурийска, которые, по его мнению, не смогли грамотно организовать избирательный процесс."Меня больше всего поразила Брянская область - это моя родина... Никогда такого безумия там не было, какое там устроил местный губернатор, надо расследовать. И до конца не расследовали в Уссурийске ... в прошлый раз ее поймали, в этот раз под камеры все воровала, растаскивала. Просто надо дать силовикам расследовать и закончить это безобразие", - сказал Зюганов во время встречи Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что из-за грубых нарушений были аннулированы бюллетени на участках в пяти субъектах РФ – Мордовии, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях. Сообщалось также, что в Брянской области главы участковых избирательных комиссий, где были зафиксированы нарушения, отстранены от работы.Депутат Госдумы и зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин ранее призвал привлечь к ответственности главу городского округа Уссурийск Евгения Коржа, обвинив его в манипуляциях с голосованием на выборах, а также сообщил, что партия будет требовать отмены результатов выборов в городе.В пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20210925/kprf-1751795724.html
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политика, уссурийск, челябинская область, брянская область, юрий афонин, владимир путин, геннадий зюганов, госдума рф, лдпр, россия
20:01 25.09.2021
 
Зюганов пожаловался Путину на брянского губернатора

Зюганов пожаловался Путину на брянского губернатора из-за организации выборов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Коммунистическая партия РФ" в Госдуме РФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия РФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на брянского губернатора и чиновников из Уссурийска, которые, по его мнению, не смогли грамотно организовать избирательный процесс.
"Меня больше всего поразила Брянская область - это моя родина... Никогда такого безумия там не было, какое там устроил местный губернатор, надо расследовать. И до конца не расследовали в Уссурийске ... в прошлый раз ее поймали, в этот раз под камеры все воровала, растаскивала. Просто надо дать силовикам расследовать и закончить это безобразие", - сказал Зюганов во время встречи Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в формате видеоконференции с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 18:14
Путин ответил на просьбу Зюганова освободить сына экс-губернатора Левченко
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что из-за грубых нарушений были аннулированы бюллетени на участках в пяти субъектах РФ – Мордовии, Брянской, Кемеровской, Московской и Челябинской областях. Сообщалось также, что в Брянской области главы участковых избирательных комиссий, где были зафиксированы нарушения, отстранены от работы.
Депутат Госдумы и зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин ранее призвал привлечь к ответственности главу городского округа Уссурийск Евгения Коржа, обвинив его в манипуляциях с голосованием на выборах, а также сообщил, что партия будет требовать отмены результатов выборов в городе.
В пятницу ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 18:10Выборы в Государственную думу
КПРФ подготовила лесной, водный и земельный кодексы, заявил Зюганов
 
ПолитикаУссурийскЧелябинская областьБрянская областьЮрий АфонинВладимир ПутинГеннадий ЗюгановГосдума РФЛДПРРоссия
 
 
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