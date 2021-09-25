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В Белоруссии задержали организаторов и исполнителей терактов на Могилевщине
В Белоруссии задержали организаторов и исполнителей терактов на Могилевщине - РИА Новости, 25.09.2021
В Белоруссии задержали организаторов и исполнителей терактов на Могилевщине
Правоохранители Белоруссии задержали троих подозреваемых в организации и исполнении терактов, совершенных в Могилевской области в августе и сентябре текущего... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T20:29
2021-09-25T20:56
белоруссия
мвд белоруссии
в мире
могилевская область
александр лукашенко
кгб белоруссии
бобруйск
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МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Правоохранители Белоруссии задержали троих подозреваемых в организации и исполнении терактов, совершенных в Могилевской области в августе и сентябре текущего года, возбуждены уголовные дела, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики."Задержаны организаторы и исполнители терактов на Могилевщине", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.По данным ведомства, в августе и сентябре под Бобруйском в Могилевской области и в самом райцентре неизвестные совершили действия террористического характера, фото- и видеоотчеты о них были распространены в деструктивных и экстремистских Telegram-чатах, в том числе "Буслы ляцяць" (в переводе с белорусского языка – "Аисты летят")."Утром 11 августа бригадир путей на рельсах недалеко от ж/д станции Мирадино обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство. Тогда из-за этого остановили движение поездов на полтора часа. Похожие предметы были найдены работниками БЖД 24 и 31 августа между рельсами возле ж/д станций Титовка и Бабино, а также 16 сентября продавцом "Табакерки" около самого торгового киоска в Бобруйске. Еще один теракт совершен 24 сентября на стрельбище "Киселевичи": злоумышленники сожгли стрелковый тир, принадлежащий в/ч 5527", - говорится в сообщении.Как указали в пресс-службе, сотрудники уголовного розыска МВД, УВД Могилевской области во взаимодействии с Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией установили причастных к преступлениям лиц, ими оказались трое жителей Бобруйска в возрасте 27, 30 и 45 лет. "Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за угрозу совершения акта терроризма и акт терроризма", - сообщили в МВД.В ведомстве также обратили внимание, что один из фигурантов ранее привлекался к уголовной ответственности.Отмечается также, что в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий изъяты вещественные доказательства, которые послужили средствами для установления фактических обстоятельств совершенных преступлений. В МВД добавили, что в настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, в том числе совершенным в Минске. Кроме того, устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к акту терроризма в белорусской столице.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210915/belorussiya-1750236949.html
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белоруссия, мвд белоруссии, в мире, могилевская область, александр лукашенко, кгб белоруссии, бобруйск
20:29 25.09.2021 (обновлено: 20:56 25.09.2021)
 
В Белоруссии задержали организаторов и исполнителей терактов на Могилевщине

В Белоруссии задержали организаторов и исполнителей терактов в Могилевской области

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Правоохранители Белоруссии задержали троих подозреваемых в организации и исполнении терактов, совершенных в Могилевской области в августе и сентябре текущего года, возбуждены уголовные дела, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
"Задержаны организаторы и исполнители терактов на Могилевщине", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.
По данным ведомства, в августе и сентябре под Бобруйском в Могилевской области и в самом райцентре неизвестные совершили действия террористического характера, фото- и видеоотчеты о них были распространены в деструктивных и экстремистских Telegram-чатах, в том числе "Буслы ляцяць" (в переводе с белорусского языка – "Аисты летят").
"Утром 11 августа бригадир путей на рельсах недалеко от ж/д станции Мирадино обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство. Тогда из-за этого остановили движение поездов на полтора часа. Похожие предметы были найдены работниками БЖД 24 и 31 августа между рельсами возле ж/д станций Титовка и Бабино, а также 16 сентября продавцом "Табакерки" около самого торгового киоска в Бобруйске. Еще один теракт совершен 24 сентября на стрельбище "Киселевичи": злоумышленники сожгли стрелковый тир, принадлежащий в/ч 5527", - говорится в сообщении.
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Как указали в пресс-службе, сотрудники уголовного розыска МВД, УВД Могилевской области во взаимодействии с Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией установили причастных к преступлениям лиц, ими оказались трое жителей Бобруйска в возрасте 27, 30 и 45 лет. "Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за угрозу совершения акта терроризма и акт терроризма", - сообщили в МВД.
В ведомстве также обратили внимание, что один из фигурантов ранее привлекался к уголовной ответственности.
Отмечается также, что в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий изъяты вещественные доказательства, которые послужили средствами для установления фактических обстоятельств совершенных преступлений. В МВД добавили, что в настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, в том числе совершенным в Минске. Кроме того, устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к акту терроризма в белорусской столице.
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