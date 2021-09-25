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Задержаны два участника банды Басаева и Хаттаба

Задержаны два участника банды Басаева и Хаттаба - РИА Новости, 25.09.2021

Задержаны два участника банды Басаева и Хаттаба

Следственный комитет совместно с ФСБ, МВД и Росгвардией задержал еще двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые напали на населенные пункты... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T07:52

2021-09-25T07:52

2021-09-25T08:28

криминал

происшествия

ботлихский район

ставропольский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Следственный комитет совместно с ФСБ, МВД и Росгвардией задержал еще двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые напали на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году.Подозреваемые — уроженцы Ставропольского края Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев. По данным следствия, в середине июля 1999-го они добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба. С 7 по 24 августа того же года не менее тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, приняли участие в мятеже, посягнув на жизнь российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. В результате массированного обстрела убили 33 человек, еще 34 ранили.Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать остальных участников нападения.

https://ria.ru/20210713/sud-1741071408.html

ботлихский район

ставропольский край

россия

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криминал, происшествия, ботлихский район, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия