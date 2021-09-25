https://ria.ru/20210925/zaderzhanie-1751739215.html
Задержаны два участника банды Басаева и Хаттаба
Задержаны два участника банды Басаева и Хаттаба - РИА Новости, 25.09.2021
Задержаны два участника банды Басаева и Хаттаба
Следственный комитет совместно с ФСБ, МВД и Росгвардией задержал еще двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые напали на населенные пункты... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T07:52
2021-09-25T07:52
2021-09-25T08:28
криминал
происшествия
ботлихский район
ставропольский край
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Следственный комитет совместно с ФСБ, МВД и Росгвардией задержал еще двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые напали на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году.Подозреваемые — уроженцы Ставропольского края Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев. По данным следствия, в середине июля 1999-го они добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба. С 7 по 24 августа того же года не менее тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, приняли участие в мятеже, посягнув на жизнь российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. В результате массированного обстрела убили 33 человек, еще 34 ранили.Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать остальных участников нападения.
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криминал, происшествия, ботлихский район, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
07:52 25.09.2021 (обновлено: 08:28 25.09.2021)
Задержаны два участника банды Басаева и Хаттаба
СК задержал еще двух членов банды Басаева и Хаттаба, совершивших нападения в 1999 году