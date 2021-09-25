https://ria.ru/20210925/vzryv-1751760252.html

Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в квартиры

Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в квартиры - РИА Новости, 25.09.2021

Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в квартиры

Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в свои квартиры, сообщает в субботу ГУМЧС по региону. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T12:32

2021-09-25T12:32

2021-09-25T12:32

происшествия

верхняя пышма

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в свои квартиры, сообщает в субботу ГУМЧС по региону.По данным ведомства, информация о взрыве газа в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома в городе Верхняя Пышма, поступила утром в субботу. До прибытия огнеборцев из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей. По прибытию пожарно-спасательных подразделений возгорания не обнаружено. Выявлено обрушение межквартирных перегородок. Несущие конструкции здания не повреждены. Имеется информация об одном пострадавшем."После обследования подъезда жильцы вернулись в свои квартиры. На происшествие реагировали пять единиц пожарно-спасательной техники, 16 человек личного состава. Причину происшествия устанавливают правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210925/vzryv-1751760076.html

верхняя пышма

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, верхняя пышма, свердловская область