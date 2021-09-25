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Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в квартиры
Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в квартиры - РИА Новости, 25.09.2021
Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в квартиры
Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в свои квартиры, сообщает в субботу ГУМЧС по региону. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T12:32
2021-09-25T12:32
2021-09-25T12:32
происшествия
верхняя пышма
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в свои квартиры, сообщает в субботу ГУМЧС по региону.По данным ведомства, информация о взрыве газа в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома в городе Верхняя Пышма, поступила утром в субботу. До прибытия огнеборцев из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей. По прибытию пожарно-спасательных подразделений возгорания не обнаружено. Выявлено обрушение межквартирных перегородок. Несущие конструкции здания не повреждены. Имеется информация об одном пострадавшем."После обследования подъезда жильцы вернулись в свои квартиры. На происшествие реагировали пять единиц пожарно-спасательной техники, 16 человек личного состава. Причину происшествия устанавливают правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
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верхняя пышма
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происшествия, верхняя пышма, свердловская область
Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в квартиры
Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в свои квартиры