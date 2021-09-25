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Медведев заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и честно
Медведев заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и честно - РИА Новости, 25.09.2021
Медведев заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и честно
Голосование на выборах в Госдуму прошло открыто и честно, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:21
2021-09-25T18:21
2021-09-25T18:21
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
единая россия
госдума рф
дмитрий медведев
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в Госдуму прошло открыто и честно, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Голосование действительно прошло открыто и честно. Всегда есть какие-то вопросы, особенно у партий, которые имеют оппозиционную окраску. Но тем не менее, все нормы были соблюдены", - сказал он на встрече президента России Владимира Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.По словам Медведева, соблюдение всех норм на выборах помогло обеспечить их легитимность и прозрачность.
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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев
Медведев заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и честно
Председатель "Единой России" Медведев: выборы депутатов Госдумы прошли открыто и честно