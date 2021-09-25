https://ria.ru/20210925/vybory-1751796783.html

Медведев заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и честно

Медведев заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и честно - РИА Новости, 25.09.2021

Медведев заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и честно

Голосование на выборах в Госдуму прошло открыто и честно, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T18:21

2021-09-25T18:21

2021-09-25T18:21

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

единая россия

госдума рф

дмитрий медведев

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в Госдуму прошло открыто и честно, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Голосование действительно прошло открыто и честно. Всегда есть какие-то вопросы, особенно у партий, которые имеют оппозиционную окраску. Но тем не менее, все нормы были соблюдены", - сказал он на встрече президента России Владимира Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.По словам Медведева, соблюдение всех норм на выборах помогло обеспечить их легитимность и прозрачность.

https://ria.ru/20210925/idei-1751785416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев