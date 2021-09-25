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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
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Медведев назвал победу ЕР на выборах колоссальной ответственностью
Медведев назвал победу ЕР на выборах колоссальной ответственностью - РИА Новости, 25.09.2021
Медведев назвал победу ЕР на выборах колоссальной ответственностью
"Единая Россия" одержала убедительную победу и завоевала конституционное большинство в Госдуме, это колоссальная ответственность, заявил председатель партии,... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:13
2021-09-25T18:29
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
дмитрий медведев
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Единая Россия" одержала убедительную победу и завоевала конституционное большинство в Госдуме, это колоссальная ответственность, заявил председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Завершена избирательная кампания, официально подведены итоги - действительно, "Единая Россия" одержала убедительную победу и завоевала конституционное большинство в Государственной думе. Это колоссальная ответственность для нашей партии", - сказал Медведев на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.
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политика, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев, владимир путин, россия
18:13 25.09.2021 (обновлено: 18:29 25.09.2021)
 
Медведев назвал победу ЕР на выборах колоссальной ответственностью

Медведев: ЕР одержала убедительную победу на выборах, это колоссальная ответственность

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Единая Россия" одержала убедительную победу и завоевала конституционное большинство в Госдуме, это колоссальная ответственность, заявил председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Завершена избирательная кампания, официально подведены итоги - действительно, "Единая Россия" одержала убедительную победу и завоевала конституционное большинство в Государственной думе. Это колоссальная ответственность для нашей партии", - сказал Медведев на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью телекомпании Deutsche Welle. - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 18:21Выборы в Государственную думу
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