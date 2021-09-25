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Медведев назвал победу ЕР на выборах колоссальной ответственностью
Медведев назвал победу ЕР на выборах колоссальной ответственностью - РИА Новости, 25.09.2021
Медведев назвал победу ЕР на выборах колоссальной ответственностью
"Единая Россия" одержала убедительную победу и завоевала конституционное большинство в Госдуме, это колоссальная ответственность, заявил председатель партии,... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:13
2021-09-25T18:13
2021-09-25T18:29
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
дмитрий медведев
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Единая Россия" одержала убедительную победу и завоевала конституционное большинство в Госдуме, это колоссальная ответственность, заявил председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Завершена избирательная кампания, официально подведены итоги - действительно, "Единая Россия" одержала убедительную победу и завоевала конституционное большинство в Государственной думе. Это колоссальная ответственность для нашей партии", - сказал Медведев на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.
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политика, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев, владимир путин, россия
18:13 25.09.2021 (обновлено: 18:29 25.09.2021)
Медведев назвал победу ЕР на выборах колоссальной ответственностью
Медведев: ЕР одержала убедительную победу на выборах, это колоссальная ответственность