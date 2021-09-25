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Медведев назвал победу ЕР на выборах колоссальной ответственностью

Медведев назвал победу ЕР на выборах колоссальной ответственностью - РИА Новости, 25.09.2021

Медведев назвал победу ЕР на выборах колоссальной ответственностью

"Единая Россия" одержала убедительную победу и завоевала конституционное большинство в Госдуме, это колоссальная ответственность, заявил председатель партии,... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T18:13

2021-09-25T18:13

2021-09-25T18:29

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

дмитрий медведев

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Единая Россия" одержала убедительную победу и завоевала конституционное большинство в Госдуме, это колоссальная ответственность, заявил председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Завершена избирательная кампания, официально подведены итоги - действительно, "Единая Россия" одержала убедительную победу и завоевала конституционное большинство в Государственной думе. Это колоссальная ответственность для нашей партии", - сказал Медведев на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.

https://ria.ru/20210925/vybory-1751796783.html

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2021

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политика, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев, владимир путин, россия