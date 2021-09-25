https://ria.ru/20210925/volodin-1751797604.html
Володин оценил трехдневный формат голосования
Володин оценил трехдневный формат голосования - РИА Новости, 25.09.2021
Володин оценил трехдневный формат голосования
Трехдневный формат голосования на выборах в России показал свою эффективность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече руководителей политических... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:25
2021-09-25T18:25
2021-09-25T18:42
выборы в государственную думу
политика
вячеслав володин
госдума рф
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581629336_0:68:2860:1677_1920x0_80_0_0_ce7f939f42f8ef0a66f9be7b14c449cc.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Трехдневный формат голосования на выборах в России показал свою эффективность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече руководителей политических партий, прошедших в ГД, с президентом РФ Владимиром Путиным."Да, действительно, три дня - это для нас новый формат голосования, но он же эффективен, и нам надо... эффективное, несмотря на то, что кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, все-таки сохранять", - сказал Володин на встрече, проходившей в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20210925/putin-1751795997.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581629336_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_188e4d9f05654dabc1a37692bbfe2a66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, госдума рф, россия, владимир путин
18:25 25.09.2021 (обновлено: 18:42 25.09.2021)
Володин оценил трехдневный формат голосования
Володин: трехдневный формат голосования на выборах в России показал свою эффективность