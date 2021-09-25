https://ria.ru/20210925/volodin-1751797604.html

Володин оценил трехдневный формат голосования

Володин оценил трехдневный формат голосования - РИА Новости, 25.09.2021

Володин оценил трехдневный формат голосования

Трехдневный формат голосования на выборах в России показал свою эффективность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече руководителей политических... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T18:25

2021-09-25T18:25

2021-09-25T18:42

выборы в государственную думу

политика

вячеслав володин

госдума рф

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Трехдневный формат голосования на выборах в России показал свою эффективность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече руководителей политических партий, прошедших в ГД, с президентом РФ Владимиром Путиным."Да, действительно, три дня - это для нас новый формат голосования, но он же эффективен, и нам надо... эффективное, несмотря на то, что кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, все-таки сохранять", - сказал Володин на встрече, проходившей в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20210925/putin-1751795997.html

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2021

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политика, вячеслав володин, госдума рф, россия, владимир путин