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Лавров заявил, что нужно снять ограничения на контакты военных России и США
Лавров заявил, что нужно снять ограничения на контакты военных России и США - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров заявил, что нужно снять ограничения на контакты военных России и США
Москва считает необходимым снять ограничения на контакты по линии военных РФ и США, наложенные конгрессом, это поможет не только деконфликтингу в Сирии, заявил... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T20:11
2021-09-25T20:11
в мире
сша
сирия
москва
сергей лавров
военные
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Москва считает необходимым снять ограничения на контакты по линии военных РФ и США, наложенные конгрессом, это поможет не только деконфликтингу в Сирии, заявил в субботу глава российского МИД Сергей Лавров."Этот механизм (деконфликтинга) работает. Обращаю ваше внимание, кстати, что он работает вопреки юридическим запретам, которые были конгрессом США введены на контакты по линии военных. И недавно руководство объединенного комитета начальников штабов уже высказывало публично свои оценки, что это неразумно и нужно подобные ограничения снять", - сказал Лавров."Думаю, это будет на пользу не только деконфликтингу в Сирии, но и развитию нашего диалога по проблемам вооружений в целом", - отметил министр на пресс-конференции.
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в мире, сша, сирия, москва, сергей лавров, военные
20:11 25.09.2021
 
Лавров заявил, что нужно снять ограничения на контакты военных России и США

Глава МИД Лавров: необходимо снять ограничения на контакты по линии военных России и США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Санкт-Петербурге с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Санкт-Петербурге с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Москва считает необходимым снять ограничения на контакты по линии военных РФ и США, наложенные конгрессом, это поможет не только деконфликтингу в Сирии, заявил в субботу глава российского МИД Сергей Лавров.
"Этот механизм (деконфликтинга) работает. Обращаю ваше внимание, кстати, что он работает вопреки юридическим запретам, которые были конгрессом США введены на контакты по линии военных. И недавно руководство объединенного комитета начальников штабов уже высказывало публично свои оценки, что это неразумно и нужно подобные ограничения снять", - сказал Лавров.
"Думаю, это будет на пользу не только деконфликтингу в Сирии, но и развитию нашего диалога по проблемам вооружений в целом", - отметил министр на пресс-конференции.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 22:59
Пентагон заявил о невозможности расширить военные контакты с Россией
 
В миреСШАСирияМоскваСергей ЛавровВоенные
 
 
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