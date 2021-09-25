https://ria.ru/20210925/voennye-1751811815.html

Лавров заявил, что нужно снять ограничения на контакты военных России и США

Лавров заявил, что нужно снять ограничения на контакты военных России и США - РИА Новости, 25.09.2021

Лавров заявил, что нужно снять ограничения на контакты военных России и США

Москва считает необходимым снять ограничения на контакты по линии военных РФ и США, наложенные конгрессом, это поможет не только деконфликтингу в Сирии, заявил... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T20:11

2021-09-25T20:11

2021-09-25T20:11

в мире

сша

сирия

москва

сергей лавров

военные

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Москва считает необходимым снять ограничения на контакты по линии военных РФ и США, наложенные конгрессом, это поможет не только деконфликтингу в Сирии, заявил в субботу глава российского МИД Сергей Лавров."Этот механизм (деконфликтинга) работает. Обращаю ваше внимание, кстати, что он работает вопреки юридическим запретам, которые были конгрессом США введены на контакты по линии военных. И недавно руководство объединенного комитета начальников штабов уже высказывало публично свои оценки, что это неразумно и нужно подобные ограничения снять", - сказал Лавров."Думаю, это будет на пользу не только деконфликтингу в Сирии, но и развитию нашего диалога по проблемам вооружений в целом", - отметил министр на пресс-конференции.

https://ria.ru/20210924/pentagon-1751725258.html

сша

сирия

москва

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в мире, сша, сирия, москва, сергей лавров, военные