https://ria.ru/20210925/voennye-1751811815.html
Лавров заявил, что нужно снять ограничения на контакты военных России и США
Лавров заявил, что нужно снять ограничения на контакты военных России и США - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров заявил, что нужно снять ограничения на контакты военных России и США
Москва считает необходимым снять ограничения на контакты по линии военных РФ и США, наложенные конгрессом, это поможет не только деконфликтингу в Сирии, заявил... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T20:11
2021-09-25T20:11
2021-09-25T20:11
в мире
сша
сирия
москва
сергей лавров
военные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748883428_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_34d73ace8b02de5d015ae88451191d51.jpg
ООН, 25 сен - РИА Новости. Москва считает необходимым снять ограничения на контакты по линии военных РФ и США, наложенные конгрессом, это поможет не только деконфликтингу в Сирии, заявил в субботу глава российского МИД Сергей Лавров."Этот механизм (деконфликтинга) работает. Обращаю ваше внимание, кстати, что он работает вопреки юридическим запретам, которые были конгрессом США введены на контакты по линии военных. И недавно руководство объединенного комитета начальников штабов уже высказывало публично свои оценки, что это неразумно и нужно подобные ограничения снять", - сказал Лавров."Думаю, это будет на пользу не только деконфликтингу в Сирии, но и развитию нашего диалога по проблемам вооружений в целом", - отметил министр на пресс-конференции.
https://ria.ru/20210924/pentagon-1751725258.html
сша
сирия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748883428_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_0f1c417bcc341b01675057146960be9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, москва, сергей лавров, военные
Лавров заявил, что нужно снять ограничения на контакты военных России и США
Глава МИД Лавров: необходимо снять ограничения на контакты по линии военных России и США