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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210925/vaktsina-1751786017.html
Премьер Индии пригласил в страну производителей вакцин от коронавируса
Премьер Индии пригласил в страну производителей вакцин от коронавируса - РИА Новости, 25.09.2021
Премьер Индии пригласил в страну производителей вакцин от коронавируса
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал производителей вакцин от коронавируса работать в его стране. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:08
2021-09-25T17:08
распространение коронавируса
в мире
индия
нью-йорк (город)
совет безопасности оон
astrazeneca
генеральная ассамблея оон
нарендра моди
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал производителей вакцин от коронавируса работать в его стране."Я приглашаю производителей вакцин со всего мира производить вакцины в Индии", - сказал Моди, выступая в субботу на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Он напомнил, что Индия разработала первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса, и отметил, что в стране разрабатываются и другие вакцины."Я хотел бы проинформировать СБ ООН о том, что Индия разработала первую в мире ДНК-вакцину (от коронавируса), и эту вакцину можно вводить любому человеку старше 12 лет. Другая вакцины на основе мРНК (рибонуклеиновая кислота) находятся на завершающей стадии разработки. Индийские ученые также работают над разработкой назальной вакцины против коронавируса, глубоко осознавая свою ответственность перед человечеством", - сказал он.Ранее индийская фармацевтическая фирма Cadila Healthcare представила вакцину ZyCoV-D - первую в мире ДНК-вакцину против коронавируса, использующую часть генетического материала самого вируса. Вакцина показала эффективность 66,6% против симптоматических случаев COVID-19 и 100% при умеренном заболевании.Трехдозная вакцина ZyCoV-D стала пятой разрешенной в Индии и первой, которую можно применять для вакцинирования подростков старше 12 лет. Помимо ZyCoV-D в Индии одобрены местный вариант "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, индийская Covaxin, российская вакцина "Спутник V" и американская вакцина, производимая компанией Moderna.
https://ria.ru/20210925/testirovanie-1751735148.html
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в мире, индия, нью-йорк (город), совет безопасности оон, astrazeneca , генеральная ассамблея оон, нарендра моди
17:08 25.09.2021
 
Премьер Индии пригласил в страну производителей вакцин от коронавируса

Премьер Индии Моди пригласил в страну производителей вакцин от коронавируса

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал производителей вакцин от коронавируса работать в его стране.
"Я приглашаю производителей вакцин со всего мира производить вакцины в Индии", - сказал Моди, выступая в субботу на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Он напомнил, что Индия разработала первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса, и отметил, что в стране разрабатываются и другие вакцины.
"Я хотел бы проинформировать СБ ООН о том, что Индия разработала первую в мире ДНК-вакцину (от коронавируса), и эту вакцину можно вводить любому человеку старше 12 лет. Другая вакцины на основе мРНК (рибонуклеиновая кислота) находятся на завершающей стадии разработки. Индийские ученые также работают над разработкой назальной вакцины против коронавируса, глубоко осознавая свою ответственность перед человечеством", - сказал он.
Ранее индийская фармацевтическая фирма Cadila Healthcare представила вакцину ZyCoV-D - первую в мире ДНК-вакцину против коронавируса, использующую часть генетического материала самого вируса. Вакцина показала эффективность 66,6% против симптоматических случаев COVID-19 и 100% при умеренном заболевании.
Трехдозная вакцина ZyCoV-D стала пятой разрешенной в Индии и первой, которую можно применять для вакцинирования подростков старше 12 лет. Помимо ZyCoV-D в Индии одобрены местный вариант "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, индийская Covaxin, российская вакцина "Спутник V" и американская вакцина, производимая компанией Moderna.
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Распространение коронавирусаВ миреИндияНью-Йорк (город)Совет Безопасности ООНAstraZenecaГенеральная Ассамблея ООННарендра Моди
 
 
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