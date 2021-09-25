https://ria.ru/20210925/ukraina-1751824299.html
В Минобороны Украины считают секретность ведомства огромной проблемой
В Минобороны Украины считают секретность ведомства огромной проблемой - РИА Новости, 25.09.2021
В Минобороны Украины считают секретность ведомства огромной проблемой
Замглавы минобороны Украины Александр Носов заявил, что намерен уменьшить секретность ведомства. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T22:40
2021-09-25T22:40
2021-09-25T22:40
украина
министерство обороны украины
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КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Замглавы минобороны Украины Александр Носов заявил, что намерен уменьшить секретность ведомства.Так, в интервью телеканалу "Дом", отвечая на вопрос о своих приоритетах на должности, он сказал, что секретность минобороны является огромной проблемой."Уменьшить секретность ведомства. Секретность - огромная проблема. Секретность порождает слухи, слухи порождают сенсации, а сенсации обвиняют нас в предательстве. Уменьшить секретность из огромного процента, который есть, а это около 90%, в закупках, уменьшить его до 35%. Мы никогда не дойдем до 20%, как это есть в развитых государствах, потому что у нас такое географическое положение, у нас такая ментальность и такая ситуация. Но я понимаю, что до 35-40% мы уменьшим, и в следующий год я планирую уже уменьшить на 15%", - рассказал он.По его словам, имеется в виду закупка серийного производства, то, что уже в серии, того, что было экспортировано в другие страны, что выставлялось на международных выставках. Все это должно идти только открытыми договорами.Он добавил, что сопротивление этой открытости "огромное".
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украина, министерство обороны украины
В Минобороны Украины считают секретность ведомства огромной проблемой
Замглавы Минобороны Украины Носов планирует уменьшить секретность ведомства
КИЕВ, 25 сен – РИА Новости.
Замглавы минобороны Украины
Александр Носов заявил, что намерен уменьшить секретность ведомства.
Так, в интервью телеканалу "Дом"
, отвечая на вопрос о своих приоритетах на должности, он сказал, что секретность минобороны является огромной проблемой.
"Уменьшить секретность ведомства. Секретность - огромная проблема. Секретность порождает слухи, слухи порождают сенсации, а сенсации обвиняют нас в предательстве. Уменьшить секретность из огромного процента, который есть, а это около 90%, в закупках, уменьшить его до 35%. Мы никогда не дойдем до 20%, как это есть в развитых государствах, потому что у нас такое географическое положение, у нас такая ментальность и такая ситуация. Но я понимаю, что до 35-40% мы уменьшим, и в следующий год я планирую уже уменьшить на 15%", - рассказал он.
По его словам, имеется в виду закупка серийного производства, то, что уже в серии, того, что было экспортировано в другие страны, что выставлялось на международных выставках. Все это должно идти только открытыми договорами.
Он добавил, что сопротивление этой открытости "огромное".