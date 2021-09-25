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Генпрокурор Украины рассказала о расследовании дела о катастрофе Ан-26
Генпрокурор Украины рассказала о расследовании дела о катастрофе Ан-26 - РИА Новости, 25.09.2021
Генпрокурор Украины рассказала о расследовании дела о катастрофе Ан-26
Расследование катастрофы самолета Ан-26 возле Чугуева Харьковской области, которая произошла 25 сентября 2020 года, находится находится "за полшага" от суда,... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T11:28
2021-09-25T11:28
в мире
украина
харьков
харьковская область
ан-26
вооруженные силы украины
ирина венедиктова
иван кожедуб
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КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Расследование катастрофы самолета Ан-26 возле Чугуева Харьковской области, которая произошла 25 сентября 2020 года, находится находится "за полшага" от суда, однако защита бывшего командующего Воздушных сил ВСУ затягивает процесс, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова."Дело за полшага до суда", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.Она напомнила, что через 7 месяцев и 10 дней следствие было завершено - собрано более 60 томов материалов дела. Подозреваемые в нарушении правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе - шесть военных должностных лиц. Это руководитель полетами, что 25 сентября 2020 проходили в воинской части А4014, заместитель командира этой части по летной подготовке, заместитель командира части, командир части, начальник Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.Следствием установлено, что эти военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации воздушного судна. Взлет с "конвейера" был не предусмотрен руководством по летной эксплуатации. На борту самолета находились лица, которые вообще не должны там быть. Нарушен был порядок осуществления летной подготовки курсантов, а контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов и учебным процессом и соблюдением мер безопасности осуществлялся ненадлежащим образом. Во время кризисной ситуации руководство полетов не приняло достаточных адекватных мер, чтобы избежать авиакатастрофы."Еще 5 мая мы предоставили доступ сторонам в собранных материалов. Завершили ознакомление с ними пока все пострадавшие и их представители, четверо подозреваемых и их защитники, один подозреваемый и его защитник находятся на завершающем этапе ознакомления. Вместе с тем, подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины, ни разу в Государственное бюро расследований не явился и не знаком с материалами досудебного расследования. Его адвокаты затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Поэтому это ходатайство не рассмотрено уже на протяжении более полумесяца", - добавила она.Она также рассказала, что 20 сентября следственный судья оставил без удовлетворения жалобу защитника бывшего командующего Воздушных сил ВСУ на сообщение о подозрении. "Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд", - добавила она.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября 2020 года возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек.Ранее глава правительственной комиссии по расследованию крушения Ан-26 под Харьковом, вице-премьер Украины Олег Уруский заявил, что комиссия установила все причины аварии, среди которых - технические неисправности самолета и систематические нарушения правил выполнения полетов. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что расследование авиакатастрофы на завершающем этапе, оно находится на особом контроле.
https://ria.ru/20201028/katastrofa-1581953798.html
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в мире, украина, харьков, харьковская область, ан-26, вооруженные силы украины, ирина венедиктова, иван кожедуб
11:28 25.09.2021
 
Генпрокурор Украины рассказала о расследовании дела о катастрофе Ан-26

Генпрокурор Украины Венедиктова: дело о крушении Ан-26 возле Харькова "за полшага" до суда

© AP Photo / Andriy AndriyenkoОцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Оцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Andriy Andriyenko
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КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Расследование катастрофы самолета Ан-26 возле Чугуева Харьковской области, которая произошла 25 сентября 2020 года, находится находится "за полшага" от суда, однако защита бывшего командующего Воздушных сил ВСУ затягивает процесс, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
"Дело за полшага до суда", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.
Она напомнила, что через 7 месяцев и 10 дней следствие было завершено - собрано более 60 томов материалов дела. Подозреваемые в нарушении правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе - шесть военных должностных лиц. Это руководитель полетами, что 25 сентября 2020 проходили в воинской части А4014, заместитель командира этой части по летной подготовке, заместитель командира части, командир части, начальник Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Следствием установлено, что эти военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации воздушного судна. Взлет с "конвейера" был не предусмотрен руководством по летной эксплуатации. На борту самолета находились лица, которые вообще не должны там быть. Нарушен был порядок осуществления летной подготовки курсантов, а контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов и учебным процессом и соблюдением мер безопасности осуществлялся ненадлежащим образом. Во время кризисной ситуации руководство полетов не приняло достаточных адекватных мер, чтобы избежать авиакатастрофы.
"Еще 5 мая мы предоставили доступ сторонам в собранных материалов. Завершили ознакомление с ними пока все пострадавшие и их представители, четверо подозреваемых и их защитники, один подозреваемый и его защитник находятся на завершающем этапе ознакомления. Вместе с тем, подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины, ни разу в Государственное бюро расследований не явился и не знаком с материалами досудебного расследования. Его адвокаты затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Поэтому это ходатайство не рассмотрено уже на протяжении более полумесяца", - добавила она.
Оцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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На Украине назвали все причины катастрофы Ан-26
Она также рассказала, что 20 сентября следственный судья оставил без удовлетворения жалобу защитника бывшего командующего Воздушных сил ВСУ на сообщение о подозрении. "Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд", - добавила она.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 25 сентября 2020 года возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, одного курсанта к полетам не допустили. По официальным данным, погибли 26 человек.
Ранее глава правительственной комиссии по расследованию крушения Ан-26 под Харьковом, вице-премьер Украины Олег Уруский заявил, что комиссия установила все причины аварии, среди которых - технические неисправности самолета и систематические нарушения правил выполнения полетов. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что расследование авиакатастрофы на завершающем этапе, оно находится на особом контроле.
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В миреУкраинаХарьковХарьковская областьАн-26Вооруженные силы УкраиныИрина ВенедиктоваИван Кожедуб
 
 
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